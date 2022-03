Légion d'honneur : l’entrepreneur Laurent Abitbol décoré par Nicolas Sarkozy à Lyon

Ce vendredi en fin d’après-midi, l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy (2007-2012), a remis les insignes de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur au lyonnais Laurent Abitbol, président de Marietton développement, de Havas Voyage et de Selectour.

Pour rappel, cet insigne peut être attribué à tous les citoyens français "sans casier judiciaire ayant fait preuve de mérite éminent au service de la nation, à titre militaire ou à titre civil". Il faut avoir au minimum 20 années d'activités pour être distingué dans la Légion d’honneur, sauf cas exceptionnel.

Famille, amis, ou personnalités politiques, ils étaient nombreux à être venus féliciter Laurent Abitbol à cette cérémonie qui a été suivie d’un cocktail puis d’un repas à l’Abbaye de Collonges de Paul Bocuse.

"C’est un bonheur d’être une nouvelle fois à Lyon", a commencé Nicolas Sarkozy, avant de féliciter Jean-Michel Aulas, pour la victoire de l’Olympique Lyonnais la veille en Ligue Europa : "Toutes les villes n’ont pas la chance d’avoir un président de club capable de construire ce qu’il a construit".

De nombreuses personnalités lyonnaises, du Rhône et de la Région étaient présentes comme Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Gérard Collomb, l’ancien maire de Lyon, Christophe Guilloteau, président du département du Rhône, et Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement.

L’ancien président de la République s’est ensuite adressé à Laurent Wauquiez : "J’ai toujours pensé que dans les gouvernements, Laurent était le plus talentueux, et je n’ai pas le compliment facile. Le succès que tu as remporté dans cette région, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, tu le dois à ton travail", a poursuivi l’ancien homme d’État qui, en coulisses, n'a pourtant jamais été tendre avec son ancien ministre.

Nicolas Sarkozy s’est ensuite directement adressé au principal intéressé de la soirée, à savoir Laurent Abitbol : "La carrière qu’a fait Laurent, comment il a transformé cette entreprise, c’est tout à fait fantastique car tu l’as fait en restant toi-même", a-t-il décrit. "Tu l’as fait dans un secteur qui n’a jamais reçu une telle considération dans notre pays. Tu as cru en ce secteur, tu l’as fait grandir et aujourd’hui tu es à la tête du premier opérateur dans le tourisme en France", a déclaré Nicolas Sarkozy, avant d’expliquer être honoré de remettre cette décoration.

Lors de son discours, Laurent Abitbol a quant à lui décrit un président "avec une loyauté sans limite". Le chef d’entreprise a enfin dit un mot sur les invités présents, associés, famille et amis, avant de se dire à son tour "très fier de l’Olympique Lyonnais" et d’inviter à boire à la santé de la République.

