Daniel Villareale (CPME Auvergne-Rhône-Alpes) : rassembler l'écosystème avec Made in PME

Ce mercredi, Daniel Villareale, président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes (www.cpmeauvergnerhonealpes.fr), est interrogé sur la tenue ce jeudi 28 mars à Eurexpo-Lyon de Made in PME, un évènement organisé pour rassembler l'ensemble de l'éco-système d'Auvergne-Rhône-Alpes et connecter les chefs d'entreprise du territoire, leur donner des outils, des solutions pour booster leur croissance et leur permettre de mieux coopérer. Ce sont 6000 participants qui sont attendus sur place toute la journée.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Damien Gouy-Perret sur dgp@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Le journal de l'Eco de Lyon

01:12 L'invité de l'Eco de Lyon