Baptiste Pignol (Maison Pignol) : 70 ans d'une institution lyonnaise

Ce mercredi, Baptiste Pignol, directeur général adjoint de la Maison Pignol (www.pignol.fr), est interrogé sur les 70 ans de l'institution lyonnaise et sur son évolution personnelle au sein de l'entreprise familiale aux côtés de son père et sa mère. Et l'enjeu de se réinventer suffisamment pour toucher une nouvelle clientèle tout en sanctuarisant les produits phares de Pignol.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Damien Gouy-Perret sur dgp@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.