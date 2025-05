Olivier Michel (Lyon City Tour) : les 20 ans des célèbres bus touristiques

Ce mercredi, Olivier Michel, gérant de Lyon City Tour (https://www.lyoncitytour.fr/), est interrogé sur les 20 ans de son activité de bus touristiques à impériale, ainsi que sur la diversification de son offre avec la marque Oh my Gone.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.