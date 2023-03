L'Eco de Lyon : Franck Morize (CPME du Rhône)

Ce mercredi, Franck Morize, président de la CPME du Rhône (www.cpmerhone.fr), est interrogé sur la succession de François Turcas, le rôle de l'organisation patronale, les entrepreneurs face aux enjeux actuels et sa reprise d'une laiterie en Isère.

Il a notamment pris la température de ses adhérents. Et le constat n'est pas bon : "Psychologiquement, je les trouve, pour certains, un peu affectés et fatigués. Aujourd'hui, ils sont abimés, comme nos commerçants face à l'inflation galopante. Néanmoins, on va surmonter tous ensemble ces faits conjoncturels. L'avenir est fait d'opportunités. Et s'il y avait un vrai sujet à aborder, c'est l'emploi et les ressources humaines. Nous aurons de moins en moins de compétences pour satisfaire nos besoins et il faudra composer avec cette réalité".

Pour Franck Morize, les PME "sont l'avenir de notre pays. Ces boîtes-là n'ont pas sombré dans la financiarisation et la mondialisation. Il faut impérativement épurer cette économie de tous ses excès. Les PME incarnent une économie humanisée, enracinée, territorialisée, juste et sobre".

