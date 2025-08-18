Il ne réintègre pas la prison de Villefranche comme prévu : le détenu retrouvé dans le garage de ses parents près de Lyon

Le détenu, qui bénéficiait d'un régime de semi-liberté, n'a pas regagné la maison d'arrêt et sa cellule.

Incarcéré pour violences commises sur son père, cet individu âgé de 57 ans demeurait introuvable. Jusqu'à ce qu'il soit balancé aux forces de l'ordre un mois plus tard.

Le 8 août, conformément à ce que disait le tuyau, le quinquagénaire était retrouvé dans le garage de ses parents à Vaulx-en-Velin.

SDF depuis deux ans, il ne vivait pas bien le fait d'être incarcéré à Villefranche, plutôt qu'à Corbas où il se trouvait au début de sa peine.

Le parquet a requis 6 mois de prison, les juges ont plutôt prononcé une peine de 4 mois ferme pour sa cavale d'un mois.