Il ne réintègre pas la prison de Villefranche comme prévu : le détenu retrouvé dans le garage de ses parents près de Lyon

Le 2 juillet dernier, le personnel pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a dû se faire une raison.

Le détenu, qui bénéficiait d'un régime de semi-liberté, n'a pas regagné la maison d'arrêt et sa cellule.

Incarcéré pour violences commises sur son père, cet individu âgé de 57 ans demeurait introuvable. Jusqu'à ce qu'il soit balancé aux forces de l'ordre un mois plus tard.

Le 8 août, conformément à ce que disait le tuyau, le quinquagénaire était retrouvé dans le garage de ses parents à Vaulx-en-Velin.

SDF depuis deux ans, il ne vivait pas bien le fait d'être incarcéré à Villefranche, plutôt qu'à Corbas où il se trouvait au début de sa peine.

Le parquet a requis 6 mois de prison, les juges ont plutôt prononcé une peine de 4 mois ferme pour sa cavale d'un mois.

3 commentaires
Pfuiiii le 18/08/2025 à 17:59

Sale temps pour les ex-dealers, 57 ans, SDF, plus un chicot dans le bec et la taule pour tout "domicile"... On devrait montrer ça aux gamins qui font le "chouf" pour cent balles.

Ex Précisions le 18/08/2025 à 16:49

Et les parents qui prêtaient le garage n'ont pas été inculpés ?

une suggestion le 18/08/2025 à 16:21

Il faut peut etre lui faire purger sa peine à Cannes au Carlton ? ?

