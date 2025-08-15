Lyon : un ancien élu RN se fait arracher sa chaine dans le 6e arrondissement

Après l'agression de Gérard Vollory dans le métro à la Guillotière, c'est au tour de Michel Dulac d'être victime d'un vol.
Les faits se sont déroulés ce jeudi à la mi-journée, avenue Maréchal de Saxe dans le 6e arrondissement de Lyon. Le fleuriste de 82 ans a été attaqué par un individu qui lui a arraché sa chaîne avant de prendre la fuite.
On ne sait pas si le suspect a pu être interpellé par la police, qui est intervenue auprès de Michel Dulac.
Contacté, ce dernier nous a confirmé avoir déposé plainte.
Fondateur du mouvement Spartacus, l'ancien conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes entend jouer un rôle aux élections locales 2026. Après avoir pris ses distances avec le RN suite à de vives tensions avec l'actuelle députée du Rhône Tiffany Joncour, il avait annoncé au Progrès il y a quelques semaines vouloir être candidat aux métropolitaines. Des listes sont également en préparation pour les municipales lyonnaises.
@franckmuller7 Agression de Michel Dulac aujourd'hui au 54 avenue de Saxe..(devant la permanence de Spartacus )...Il était midi, en plein cœur du 6 ° arrondissement de Lyon (plutôt bourgeois). L'insécurité gagne du terrain, il est temps de réagir avec SPARTACUS.#mairiedelyon #ecolo #lyon #agression ♬ son original - Franck Muller
Si ce vol a bien eu lieu... dernièrement dans le 6e aussi il y a eu un faux fait divers d'une pretendue agression antisémite. Un micro climat de la Fake news?Signaler Répondre
Quand le buzz est fait pour se rappeler au bon souvenir des électeurs. Et qu'il remplace les actions et les propositions de programme qu'il n'a pas. Inepte
Aux citoyens d'être très vigilants sur ce que l'on veut leur faire croire en manipulant l'info.
Gladiateur, icone gay ;-)Signaler Répondre
Chaques été c'est pareil et pourtant chaques été on dit faire attention aux chaînes en orSignaler Répondre
Par pitié, retournez apprendre l'orthographe et la syntaxe.Signaler Répondre
Dans votre première, il y a au moins huit fautes.
👍Signaler Répondre
Des personnes aussi pourrit de l’intérieur que les délinquants qui les agressent.Signaler Répondre
C'est pas des voitures de police qu'il faut mais des policiers à pied et au plus près des citoyens et dans les zones d'insécurité !Signaler Répondre
Le slogan de SPARTACUS c'est "reprendre son destin en main" (vu sur X).Signaler Répondre
Rn pas Rn, âgée pas âgée, tout les jours ça arrive en France ! Y a quand France où tu vois ça, les politiques caches la crises par le laissé faire, comme ça ont ne parlent que d'immigration qui a été voulus par le gouvernement, droite et gauche inclus, et de délinquance que le gouvernement laissé faire. C'est voulus, par contre quand les travailleurs sortent pour parler de leurs pouvoirs d'achats, direct la police est là, et elle est hyper efficace. Flash Ball, main arraché, éborgné, handicapé à vie, etc...la manipulation ça dure qu'un temps. La police est hyper efficace contre les travailleurs, manifestations des pompiers, des soignants, des agriculteurs, etc...par contre devant les dealers, les violeurs, les agressions, etc, la police sur ordre de l'état devient toute douce, pas de main arraché, etc...c'est le monde à l'envers et c'est fait exprès pour cacher le Pib de la France qui est à moins 130%, et de cacher la vente d'alsthom et des péages payer par nos impôts vendu aux privé, etc.....Signaler Répondre
Sa connerie comme on dit (surtout dans leur jargon)Signaler Répondre
Rn ou pas,c'est pareil pour tout le monde.On sait que Lyon est une ville dangereuse ou il ne faut pas se promener avec un collier.j'en sais quelque chose,ça m'est arrivé!Signaler Répondre
Quand le doucet décide et fait des conneries, pas la peine que les médias en parlent.Signaler Répondre
Doucet, le gus spécialisé UNIQUEMENT dans les conneries quotidiennes
quelques années 2 ans ou 10 ansSignaler Répondre
Tu connais l'histoire de la grenouille et de l'eau bouillante ?Signaler Répondre
Si tu balances une grenouille dans l'eau chaude, elle réagit immédiatement.
Si tu mets la grenouille dans de l'eau tiède dont tu fais monter la température progressivement, elle se laisser cuire sans réagir.
Toi tu es dans le deuxième cas. Une personne de plus de 80 ans de fait agresser pour lui voler sa chaîne, tout ce que tu trouves à dire c'est "comme toute le monde, ça arrive tous les jours". On va pas en faire un fromage.
Lis ça :
- https://www.cnews.fr/faits-divers/2024-08-17/paris-une-femme-de-83-ans-etranglee-pour-sa-chaine-et-sa-montre-alors-quelle
Plusieurs médias en parlent, mais j'ai choisi Cnews juste pour voir si tu approuves ou réprouves.
- https://www.20minutes.fr/faits_divers/4167688-20250812-mulhouse-octogenaire-fracassee-sac-autre-retraitee-violentee-homme-activement-recherche
Les victimes ont plus de 80 ans, mais pourquoi en parler puisque c'est "tous les jours", pas vrai ?
Qui sauvera les vieux des barbares ?Signaler Répondre
T'es trop longtemps au soleil sur ton croco, toi ! Explique-nous en quoi Spartacus, ça fait olé olé ?Signaler Répondre
Comme si les petits malfrats savaient qu'il était du RN !Signaler Répondre
comme tout le monde et a oullins ca arrive a tous aussi et pas d'article dans les mediasSignaler Répondre
C’est pas la première fois que des personnes âgées, hommes ou femmes, sont violemment agressées à Lyon. Il y a quelques années, l’une d’entre elle est même morte pour un vol de sacoche dans le 3e arrondissement.Signaler Répondre
C’est devenu un fait de société mais ça passe au-dessus de la tête de Doucet. Dans sa mouvance politique, on méprise explicitement les vieux, les "boomers". Ils risquent encore moins de s’exprimer sur le cas d’un octogénaire d’extrême droite. Et puis, il faut dire que l’auto-satisfaction et la com’ leur laissent peu de temps pour se soucier de la population !
Quand y a un gribouillis insultant le doucet il est effacé dans l'heure qui suitSignaler Répondre
Faire croire que l'élu était visé...Mdr qui met encore une chaîne en or sans attirer le regard, et les convoitises..Signaler Répondre
Je suis lyonnais de naissance, suis les actualités à distance et je n'ai jamais entendu ce nom... Je doute que le geste de ce voleur à une fin politique... à ce compte là, précisez pour quelle parti ce contrat a été commandité...
Comme la publicité,quand vous citez une marque, vous devez aussi citer les concurrents...
Mais pas pour tout le monde...Signaler Répondre
Doucet et Chihi ont toujours été dans le déni en matière de sécurité, peu de policiers, policiers municipaux c’est le fruit d’une politique laxiste .,Signaler Répondre
"taper sur les doigts" vous n'y pensez pas ce serait une agression physique digne des pires heures sombres de notre histoire et patati et patata...Signaler Répondre
on se contentera de le gronder mais sans exagérer car il pourrait se mettre à pleurer
Quand un élu écolo se fait dépouiller, il n'en parle a personne, pour éviter toute stigmatisation d'une certaine catégorie de la population.Signaler Répondre
C'est incompréhensible qu'un tel élu qui met à ce point en avant l'intérêt de la personne avant l'intérêt (au hasard) des constructeurs automobiles ou autres, ne se scandalise pas ouverterment et fortement (et avec constance) du fléau de ces agressions qui s'abat sur les habitants...Signaler Répondre
Qu'on élise un futur Maire qui ne fera pas l'autruche en guise de positions et "d'actions" politiques...
L'écologie, si c'est juste occasion de foutre sous le tapis les vrais problèmes, non merci.
Difficile de se promener sereinement dans certains quartiers de Lyon.Signaler Répondre
La faute évidemment à la politique très accommodante de notre maire vis à vis des OQTF et des mineurs non accompagnés.
Spartacus ça fait pourtant un peu olé olé comme nom ;-)Signaler Répondre
Par contre les membres qui sont certainement sur la vidéo ne vont pas plaisanter avec le nuisible s'ils le retrouve...
La cinglée avec son vocabulaire fleurie, n'a pas filmé?🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Mais ils sont déjà chez Lyon Mag ! :-)Signaler Répondre
on ne voit plus de voiture de police depuis bien longtemps à LYON 6 !!!Signaler Répondre
Ce n'est pas parce que vous avez été ancien élu RN que vous serez agressé à Lyon. L'insécurité règne partout en France aujourd'hui, et vous pouvez vous faire agresser n'importe où, quel que soit votre parti politique, du moment que vous n'avez pas de gardes du corps. On se fait cambrioler, agresser, violer... avec la bénédiction d'un certain nombre de magistrats. Je ne dis pas tous les magistrats, mais dès que certains veulent être un peu plus sévères, ils sont sanctionnés et mutés. Sans compter les lois retoquées par le Conseil Constitutionnel, car, voyez-vous, il ne faut pas être trop méchant envers les délinquants et criminels. On leur tapera sur les doigts à la 30ème récidive, et encore, pas trop fort, de peur qu'ils portent plainte...Signaler Répondre
Article débileSignaler Répondre
Vous devriez recruter des rédacteurs chez Lyon Mag