Lyon : un ancien élu RN se fait arracher sa chaine dans le 6e arrondissement

Après l'agression de Gérard Vollory dans le métro à la Guillotière, c'est au tour de Michel Dulac d'être victime d'un vol.

Les faits se sont déroulés ce jeudi à la mi-journée, avenue Maréchal de Saxe dans le 6e arrondissement de Lyon. Le fleuriste de 82 ans a été attaqué par un individu qui lui a arraché sa chaîne avant de prendre la fuite.

On ne sait pas si le suspect a pu être interpellé par la police, qui est intervenue auprès de Michel Dulac.

Contacté, ce dernier nous a confirmé avoir déposé plainte.

Fondateur du mouvement Spartacus, l'ancien conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes entend jouer un rôle aux élections locales 2026. Après avoir pris ses distances avec le RN suite à de vives tensions avec l'actuelle députée du Rhône Tiffany Joncour, il avait annoncé au Progrès il y a quelques semaines vouloir être candidat aux métropolitaines. Des listes sont également en préparation pour les municipales lyonnaises.