Métropole de Lyon : soutien à la création, nouveaux lieux et collèges au cœur du projet culturel de Bruno Bernard et d’Avançons ensemble

Ce mercredi 28 janvier, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et candidat à une éventuelle réélection, était entouré de plusieurs figures de la majorité métropolitaine dont Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et vice-président à la culture, que Lucie Vacher, vice-présidente en charge de la jeunesse ou encore Kheira Boukralfa, tête de liste Lyon Centre.

En préambule, Bruno Bernard a insisté sur la dimension sociale de ces orientations. "Le contexte est particulièrement inquiétant, avec une évolution de la société vers plus d’individualisme. L’objectif est de recréer du lien social. L’éducation et la culture sont deux piliers essentiels", a-t-il déclaré, évoquant également la nécessité d’"équité territoriale."

Focalisé autour de "trois priorités pour l’accès à la culture et à l’éducation", le groupe revendique une politique culturelle "ni symbolique ni réservée à quelques territoires", mais pensée comme un levier d’égalité. "Accéder à la culture, à la connaissance et à des parcours éducatifs ouverts conditionne concrètement l’égalité entre les Grands Lyonnais", soulignent ces derniers.

Première orientation affichée : renforcer le soutien aux acteurs culturels. Le collectif met en avant un "Pacte métropolitain de soutien à la vie associative, culturelle et sportive", ainsi que la création d’un fonds de solidarité dédié aux musiques actuelles. Objectif affiché : préserver la diversité artistique et sécuriser les financements dans un contexte marqué par "la hausse durable des coûts" et des modèles économiques fragilisés.

Un kiosque culturel

La diffusion culturelle constitue le deuxième axe majeur. Avançons ensemble propose le déploiement d’un Kiosque culturel métropolitain, présenté comme un service public de l’accès à la culture. Agenda unique, billetterie de dernière minute à tarif réduit et ressources numériques doivent permettre de lever les freins liés au prix et à la lisibilité de l’offre. "Pour beaucoup d’habitants, l’accès à la culture se heurte à deux obstacles majeurs : la difficulté à s’y retrouver dans l’offre et le prix des spectacles", rappelle l'union de la gauche.

Le groupe entend également s’appuyer sur de nouveaux équipements culturels structurants. Les Grandes Locos, à La Mulatière, sont appelées à devenir un "grand lieu culturel métropolitain", tandis que la future Cité internationale des arts du cirque doit voir le jour à Vénissieux. À Villeurbanne, l’ancienne chaufferie de la Doua serait transformée en Cité de la médiation scientifique, en lien avec l’Université de Lyon.

Cédric Van Styvendael a, de son côté, rappelé le travail engagé lors du mandat en cours, tout en pointant les contraintes budgétaires. "On est en phase de retenir les équipes d’architectes pour la Cité internationale des arts du cirque à Vénissieux", a-t-il indiqué, regrettant aussi le retrait "handicapant" de 7 millions d’euros de la part de la Région.

Sur le volet éducatif, les propositions ciblent en priorité le collège. Le dispositif "Collégiens, déjà citoyens" vise à développer l’esprit critique, la citoyenneté et l’éducation au numérique, tandis qu’une bourse métropolitaine des stages de 3e doit garantir un accès plus équitable aux premières expériences professionnelles. Le programme "Collèges ouverts"ambitionne enfin de renforcer l’ancrage des établissements dans leur territoire, en particulier dans les quartiers populaires. Lucie Vacher a insisté sur l’importance des années collège, qualifiées de "décisives pour la suite", et sur la volonté d’investir le temps périscolaire.

Selon les chiffres communiqués, le budget métropolitain consacré à la culture a augmenté de 8 % durant le mandat, passant de 34,3 millions d’euros à 37 millions d’euros. Les crédits dédiés à l’éducation artistique et culturelle ont, eux, été portés de 90 000 à 500 000 euros, tandis que le budget consacré à la diffusion du spectacle vivant dans les territoires a été doublé pour atteindre 1 million d’euros.

Bruno Bernard n’a également pas manqué de glisser une pique à ses opposants pour conclure la conférence de presse en assurant que "ces propositions s’appuient sur un bilan, sur un travail. Elle sont réalistes et utiles. Dans ce monde où des fois les propositions farfelue tombe du ciel ou sorte de terre, il était important pour moi de le rappeler."