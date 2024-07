Lyon : l’enseigne Toto spécialisée dans le tissu ferme ses portes mi-juillet

"Liquidation totale en vue d’une fermeture définitive", l’enseigne Toto part définitivement de Lyon.

Dans un entretien avec la République du Centre, Alain Cherki, responsable du réseau France annonce, la fermeture non pas uniquement de la boutique à Lyon, mais de 33 enseignes sur les 47 présentes dans l’Hexagone.

Une longue liste a été publiée sur le site internet comprenant les dates des liquidations comprises entre le 15 mai et le 15 juillet.

Créée en 1961, la marque fait face à un manque de chiffre d’affaires ne permettant pas de couvrir les charges et le paiement des loyer. L’avenir du célèbre grossiste en tissus, rubans et autres articles de mercerie est en suspens. La page Facebook et le site internet n’évoquent pas de potentielles reprises de certains magasins.

L’enseigne Toto de Lyon devrait définitivement fermer ses portes le 15 juillet.