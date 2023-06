Lyon : deux centres éphémères pour obtenir des papiers d’identité plus rapidement

Pour une durée de 4 mois et à partir de la semaine prochaine, ces deux centres vont respectivement être implantés à l’Hôtel de Ville et sur l’Espace Marboise. Dans un communiqué de presse, la Préfecture du Rhône explique que depuis la pandémie de Covid-19, "les demandes de passeports et de cartes nationales d’identité ont connu une hausse inédite". C’est ainsi "pour soutenir l’effort des collectivités dans la réduction des délais de délivrance" que ces deux lieux éphémères vont prendre place.

Des créneaux de rendez-vous vont donc être ajoutés à ceux déjà existants grâce à 10 guichets supplémentaires dans chacune des deux villes et les prises de rendez-vous se font directement sur les sites des deux communes de Lyon et Saint-Priest.

La Préfecture précise cependant que ces centres "n’ont pas vocation à se substituer aux autres mairies équipées de dispositifs de recueil". En revanche, n’importe qui peut y faire ou refaire des papiers d’identité quel que soit l’adresse du domicile et même si celle-ci ne se situe dans l’une de ces deux villes.

Par ailleurs, 11 autres communes du département vont bénéficier de dispositifs de recueil d’empreintes dont Ampuis, Brindas, Chamelet, Condrieu, Corbas, Francheville, Lentilly et Pusignan. De nouveaux effectifs sont également recrutés dans plusieurs centres du Rhône et ont notamment permis, selon la Préfecture, de réduire la durée d’attente à 51 jours en moyenne dans le département contre 62 jours au 1e mai dernier.