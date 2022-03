Stations de lavage pour vélos, boîtes à livres : le projet de budget participatif de la Ville de Lyon est lancé

Depuis le 14 mars, les Lyonnais ont la possibilité de participer à la première édition du budget participatif de la Ville de Lyon. Afin de célébrer le lancement officiel de cette initiative, la Ville de Lyon a organisé ce jeudi midi, un événement avec des habitants, qui s’est suivi d’un buffet, où le foie gras était bien évidemment absent et remplacé par des produits locaux.

Grégory Doucet, maire de Lyon et Chloë Vidal, adjointe déléguée à la démocratie locale ont alors convié, beaucoup, d’acteurs locaux à l’Hôtel de Ville dans le 1er arrondissement de Lyon.

A cette occasion, tous les maires d’arrondissement de Lyon étaient aussi présents, sauf deux, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et Pascal Blache, maire du 6e arrondissement, tous les deux LR (Les Républicains), qui n’étaient "pas disponibles", malgré l’invitation. Mais Chloë Vidal l’assure "la Ville dans son entièreté est mobilisée". "Je pense que dans le 2e comme dans le 6e arrondissement de Lyon, la volonté est partagée de permettre aux habitants de construire leur ville ensemble", a poursuivi l’adjointe.

Pour rappel, le budget participatif permet à toutes personnes qui résident, travaillent ou étudient à Lyon, sans condition d’âge ou de nationalité, de proposer des idées de projets à la Ville de Lyon via la plateforme Oyé, puis de voter pour ceux qui leur tiennent à cœur.

Pour cela, une enveloppe de 12,5 millions d’euros a été allouée pour cette première édition. Précisément, 10,5 millions d’euros sont divisés par arrondissement au prorata du nombre d’habitants, et deux millions d’euros seront dédiés à la mise en œuvre de projet transversaux consacrés à l’ensemble de la Ville de Lyon, des projets touchants plusieurs arrondissements ou relatifs aux grands équipements de la Ville par exemple.

Pour être recevable, ces idées devront : relever de l’intérêt général, ne concerner que des dépenses d’investissement, être techniquement et juridiquement réalisables, être réalisables en deux ans et concerner les compétences de la municipalité.

Il est également possible de se rendre à des ateliers qui seront organisés à travers tous les arrondissements, pour proposer ses idées.

Pour Grégory Doucet, il s’agit avant tout d’un aboutissement : "C’est d’abord le point de départ d’une ambition démocratique de la Ville".

"S’il y a un message clé concernant ce projet, c’est que le budget participatif, qui va être complété par d'autres dispositifs, est une des briques de cet enrichissement démocratique. Cela va permettre de lui donner plusieurs facettes, pour la rendre encore plus efficace, performante et surtout plus proche des habitantes et plus impliquantes".

Ainsi jusqu’au 17 juin, il est possible de déposer ses idées sur la plateforme Oyé en inscrivant uniquement nom, prénom et adresse email.

Du 9 mai au 4 novembre prochain, la ville analysera la faisabilité des projets. Du 7 novembre au 4 décembre il sera possible de voter puis de 2023 à 2024 la ville réalisera les projets lauréats. A ce jour déjà 60 propositions de projets ont été déposés. Parmi elles ont peut retrouver des propositions de boîtes à livres ou encore des stations de lavages pour vélos.

J.N.