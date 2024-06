Le "Bal des fiertés" de retour pour une seconde édition à l’Hôtel de Ville de Lyon

L’Hôtel de Ville de Lyon accueillera un nouvel évènement ce week-end. Si le bâtiment de la mairie centrale avait déjà accueilli la semaine dernière une soirée silent disco, un bal viendra animer les lieux ce samedi soir.

Il s’agit du "Bal des fiertés" qui est de retour pour une seconde édition à l’Hôtel de Ville de Lyon. "Objectif : sensibiliser à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+ et mettre en valeur la culture et la diversité", indique la municipalité lyonnaise mettant en avant un évènement "ouvert à toutes et à tous". Des concerts d’artistes locaux et un espace associatif pour parler santé sexuelle et mentale mais aussi discriminations avec également des distributions gratuites de matériel de prévention sont au programme.

Ce "Bal des fiertés" intervient dans le cadre du mois des fiertés qui sera également marquée par la Marche des Fiertés qui s’élancera le samedi 8 juin du parc de la Tête d’Or en direction du parc Sergent Blandan.