Echarpe arc-en-ciel pour Grégory Doucet au Bal des Fiertés : le maire de Lyon critiqué par son opposition

L’évènement "festif et inclusif" organisé par l'association LGBT+ Exit de l’INSA de Lyon se déroulait autour de concerts et d’espaces associatifs pour débattre et s’informer.

Un mois aux couleurs de l’arc-en-ciel 🌈



Soyez toujours fières et fiers : à l’Hôtel de Ville de #Lyon, vous serez toujours les bienvenus. pic.twitter.com/MRe5CnuyJi — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) June 4, 2023

Grégory Doucet était évidemment présent pour accueillir les participants. Sur plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, le maire écologiste s’affiche dans les salons de la mairie centrale avec des drag-queen. Et il avait, pour l’occasion, troqué son écharpe tricolore pour la remplacer par un modèle arc-en-ciel de circonstance.

Mais pour Béatrice de Montille, conseillère municipale d’opposition, ce choix n’est pas le bon.

"Personnellement, je ne crois pas que l’écharpe tricolore soit un accessoire militant. Pour rappel, c’est dès la fin du XVIIIe siècle, avec la création des communes en 1790, que l’écharpe tricolore fait officiellement son apparition dans les textes. Elle traduit l’autorité de l’État qui est conférée aux élus par la qualité d’officier de police judiciaire et d’officier d’état civil", a commenté l’élue du 3e arrondissement de Lyon.