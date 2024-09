Béatrice de Montille : "Ne pas s'autoriser de divisions à droite, les Lyonnais nous le demandent !"

Ce mardi soir, Béatrice de Montille faisait sa rentrée politique à Lyon. La conseillère municipale a 2026 dans le viseur. "Je crois au travail. Avant de penser à une incarnation, il faut avoir un projet, il faut fédérer des énergies", annonce-t-elle, reconnaissant qu'il est "trop tôt pour présenter un programme aux Lyonnais".

Après des élections européennes et législatives terribles pour la droite et le centre dans l'agglomération, Béatrice de Montielle sait que "les prochaines municipales sont annoncées comme difficiles pour nous. (...) Il faut être courageux et motivé pour continuer le combat politique".

Lors de sa rentrée politique, l'élue a pu regretter l'absence de Pierre Oliver ou du patron des Républicains du Rhône Jérémie Bréaud : "Ils avaient des empêchements, ou pas envie de venir... Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on travaille ensemble et qu'on ne s'autorise pas de divisions. Les Lyonnais nous le demandent !"

Béatrice de Montille entend désormais travailler sur la qualité de vie à Lyon. Car "le mandat municipal est passionnant car on peut avoir une action concrète sur la vie des gens".

00:00 David Lisnard

01:21 Rentrée politique

03:01 Situation difficile pour la droite à Lyon

04:54 Absence des cadres de droite

05:30 Christian Têtedoie

06:23 Attractivité de Lyon

08:06 Mobilités à Lyon