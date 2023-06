Drag-queens à la mairie du 9e arrondissement de Lyon : séance de lecture pour enfants sans accroc

La mairie est bien gardée ce mercredi en début d’après-midi. Plus d’une quinzaine de policiers nationaux et municipaux ont fait le déplacement pour prévenir tout risque de débordement, alors qu’une lecture de contes par trois drag-queens était organisée dans le bâtiment municipal dans le cadre du mois des Fiertés.

Pour rappel, Reconquête! avait appelé à l’annulation de l’événement. Une pétition, lancée par le mouvement identitaire Les Remparts, formulait le même souhait et avait recueilli près de 2500 signatures. Le même groupe avait conduit une petite action d'agitprop ce mercredi matin pour protester contre la tenue de cet événement.

“Les artistes drags ont fait preuve d’un courage exceptionnel en ouvrant de nouveaux horizons artistiques”, s’épanche Anne Braibant, maire du 9e arrondissement.

“Cette lecture est le reflet de nos valeurs en tant que communauté progressiste. Nous croyons en l’égalité des chances, en la reconnaissance de toutes les identités et en la célébration de la diversité”, explique l’édile dans son propos introductif devant une maigre audience.

Parmi les spectateurs de l’événement, une quinzaine d’adultes et 8 enfants âgés de 6 à 10 ans, accompagnés par leurs parents.

“Au début, on avait du temps ce mercredi après-midi pour faire une activité avec ma fille. Puis quand on a vu les réactions que ça a provoqué, on s’est dit qu’on allait venir comme militants”, détaille un père accompagné de sa fille âgée de 6 ans.

“Je ne vois aucun danger à ce que vont devenir nos enfants ou quoi que ce soit”, dit l’homme qui se dit très “étonné” par la présence policière et l’emballement médiatique.

François Genouvrier, 1er adjoint au maire, a lui aussi fait le déplacement avec sa fille. Adrien Drioli, conseiller municipal de la majorité, était également présent pour assister à l’atelier.

Les trois “artistes”, Zanni Lalune, Max Miller et Félusine ont donc pris place pour lire, chacun à un petit groupe d’enfants, un conte pendant une quinzaine de minutes. L’événement devrait s’achever par un moment festif et musical, selon l’organisatrice de l’événement.

A leur décharge et contrairement à ce que certains craignaient, le contenu des contes lus aux jeunes enfants n’avait rien qui sorte de l’ordinaire.

Séance de lecture pour enfants par des drag-queens à #Lyon : Zanni Lalune face à son public à @Mairie9Lyon. Huit enfants finalement présents sur la quarantaine d'inscriptions revendiquées par les écologistes pic.twitter.com/meVIfGq7KA — Lyon Mag (@lyonmag) June 28, 2023

J.B