Lyon : Reconquête! réclame l'annulation d'une séance de lecture pour enfants avec des drag-queens

Dans le cadre du mois des fiertés, la municipalité écologiste chargera Zanni Lalune, Max Miller et Félusine de prendre la parole durant 1h30 devant un public âgé de 6 à 10 ans, accompagné d'un adulte.

@Mairie9Lyon affiche la couleur sur le fronton de la Mairie🏳️‍🌈 et vous invite à une lecture de contes pour les enfants de 6 à 12 ans le mercredi 28 juin de 14h à 15h30 à la Mairie à l'occasion du #MoisDesFiertés pic.twitter.com/Tw7NxziVTZ — Mairie du 9e Lyon (@Mairie9Lyon) June 2, 2023

Sauf que cette séance proposée par l'association La Salve et ses drag-queens ne passe pas pour Reconquête!. Ses représentants rhodaniens se sont fendus d'un communiqué dans lequel ils demandent à la mairie du 9e arrondissement de renoncer à cet évènement.

Pour le délégué départemental Xavier Fourboul, c'est une "intrusion intolérable dans le monde des enfants". "Plus rien n'arrête l'extrême-gauche dans sa propagande. Mais lorsqu'il s'agit de nos enfants, cela est plus que jamais hors de question ! Nous appelons la mairie à immédiatement stopper ses expériences dangereuses sous couvert de pseudo-bons sentiments et à annuler cet évènement", poursuit le leader local du parti d'Eric Zemmour.

Dans le cadre du mois des fiertés, d'autres communes ont déjà réalisé ce type de lecture avec des drag-queens. A l'instar de Bordeaux, ville également écologiste, où une manifestation s'était déroulée pour dénoncer l'atelier durant lequel des contes LGBTQI+ tels que "Les couleurs de l'amour" ou "Et toi, ta famille?".