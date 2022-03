Après la manifestation contre Bayer, la gueule de bois du 9e arrondissement de Lyon (photos)

Les habitants du 9e arrondissement sont donc peu habitués aux grands défilés, et encore moins aux dégradations commises par des casseurs.

Ce samedi, la place Valmy était le point de ralliement de plus de 1000 personnes venues dénoncer les actions de Bayer-Monsanto, dont le siège est situé dans le quartier Gorge de Loup. Plusieurs stands y avaient été installés, des élus se mêlaient aux discussions des membres d’associations et des citoyens décidés, dans une ambiance bon enfant, à faire trembler les murs du groupe pharmaceutique et agrochimique allemand.

Sauf que comme annoncé depuis des semaines, des organisations d’ultragauche s’étaient greffées au mouvement. Que ce soit place Valmy ou sur le parcours du défilé sur les quais de Saône, rive gauche et rive droite, ses membres ont commis de nombreuses dégradations et tags. Avec, en point d’orgue, le vol des drapeaux français, lyonnais et européen de la façade de la mairie du 9e arrondissement et leur destruction par le feu.

Le volet de l’entrée de la mairie a aussi été tagué d’un "Sabotons les infrastructures du ravage".

Comme souvent, les banques et leurs DAB ont été particulièrement visés. Mais plusieurs mètres de façades d'immeubles ont également subi les foudres gratuites des opposants à Bayer les plus zélés.

De quoi plonger les élus écologistes, dont certains participaient à la manifestation, dans un profond embarras.