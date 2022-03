Lyon : l’ultra-gauche brûle des drapeaux français, le préfet promet des sanctions

Plus de 1500 personnes ont défilé dans les rues du 9e arrondissement, sans pouvoir s’approcher du site du géant pharmaceutique allemand dans le quartier Gorge de Loup.

Très remontés et frustrés, certains militants de l’ultragauche, qui espéraient pouvoir attaquer le bâtiment et le saccager, se sont défoulés place Valmy. Selon nos informations, ils ont décroché les drapeaux de la France, de Lyon et de l’Union européenne de la façade de la mairie du 9e arrondissement, et y ont mis le feu.

Une vidéo a été prise et relayée par le Groupe antifasciste Lyon et environs (GALE) sur les réseaux sociaux, avec le message suivant : "Les nations détruisent la planète. Fuck Nations, Fuck Bayer".

De quoi faire réagir la préfecture du Rhône sur Twitter : "Images insupportables des drapeaux français et européen brûlés lors d’une manifestation contre le groupe Bayer à Lyon. Le préfet Pascal Mailhos condamne fermement cet acte intolérable. Tout est fait pour présenter à la justice les auteurs de ce délit".

Brûler un drapeau tricolore fait partie des outrages aux symboles nationaux de la France. L'article 645-15 du code pénal prévoit que la destruction, la détérioration ou l'utilisation de façon indécente du drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public, de même que la diffusion par tout moyen de la représentation de ces faits constituent une contravention de cinquième classe punie de 1500 euros d'amende.

