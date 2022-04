Manifestation de l'ultra-gauche à la Croix-Rousse : deux personnes interpellées après les violences

Entre 300 et 400 personnes se sont retrouvées place Colbert sur les Pentes de la Croix-Rousse pour dénoncer l’issue du scrutin présidentiel. Les manifestants ont remonté les Pentes jusqu’au boulevard de la Croix-Rousse où un dispositif policier les a repoussés. Des tirs de mortier d'artifice ont été réalisés sur la façade de la mairie du 4e arrondissement. Des feux d’artifice ont également été tirés et les locaux de la Caisse d’Epargne ont été attaqués.

Un important dispositif policier s'est déployé et deux personnes ont donc fini par être interpellées. Selon le Progrès, il s'agit d'un homme de 31 ans et d'une femme de 22 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour participation à un attroupement pour l'un d'eux, et pour infraction à la législation sur les stupéfiants pour le deuxième, indique le quotidien régional. Une enquête a été ouverte.

De son côté, l'adjoint au maire de Lyon en charge de la Sécurité, Mohamed Chihi a tenu à condamner "ces comportements irresponsables et dangereux". "Défendre la démocratie nous oblige au dialogue, au débat, mais jamais à la violence", poursuit l'élu. Le maire Grégory Doucet n'a quant à lui toujours pas réagi.