Lyon : Première édition du Mois des Fiertés en juin

Suite à l’exposition LGBTQI+ saccagée à plusieurs reprises dans le 5eme arrondissement de Lyon, les élus réagissent et continuent leur lutte contre l’homophobie.

"Ça montre à quel point les choses ne sont pas encore une évidence. Le combat est loin d’être terminé", répond Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, indigné face à ces actes malveillants.

Pour lutter vivement contre ces désobligeances, Lyon met en place une série d’évènements afin de rendre hommage aux grands personnages de la cause et d’informer le plus possible sur le sujet en explorant histoire et mémoire.

Au programme, du 5 au 30 juin l’exposition « sous les paillettes, l’archive ! » prendra place à l’Hôtel de la Métropole, 20 rue du lac dans le 3eme arrondissement. Celle-ci retrace l’histoire du mouvement LGBTQI+ en France grâce à des documents et des archives récoltés par l’association Mémoires Minoritaires.

Le mardi 6 juin à partir de 18h sera organisé le vernissage de l’exposition précédente suivi par une conférence « Histoire du mouvement LGBTQI+ en France » animée par Todd Shepard, un professeur qui retrace l’histoire du genre et des sexualités et sa collègue Michelle Zancarini-Fournel.

Un évènement spécial prendra place le lundi 19 juin à 12h30, réservé uniquement aux agents et agentes de la Métropole de Lyon. La conférence « reconnaitre les LGBTIphobies au travail et agir » sera donc animée par l’association SOS homophobie.

Le jeudi 29 juin à 18h30 sera projeté le film "The archivettes" réalisé par Megan Rossman, suivie par un moment de convivialité avec le centre audiovisuel Simone de Beauvoir.

Pour la troisième année consécutive, une campagne d’affichage contre les violences LGBTphobes sera diffusée du 31 mai au 6 juin.

Bruno Bernard rappelle que "c’est essentiel d’être présents sur ces sujets. C’était une volonté de notre part depuis 2020", et qu’il est important de vivre dans un environnement inclusif dès à présent.

En effet, la Convention locale de lutte contre les violences LGBTphobes a été signée cette année-là, par la Métropole de Lyon, le Préfet, le Procureur de la République, la Délégation Interministérielle à la Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine antiLGBT, l’Education nationale, les Villes de Lyon et Villeurbanne, et les associations du territoire réunies au sein du Centre LGBTQI+ Lyon.

Cette convention permet la formation d’agents de la Métropole à la lutte contre les LGBTphobies, la diffusion d’une campagne d’affichage et des animations contre ces violences.