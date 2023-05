Lyon : le "Bal des fiertés" accueilli ce samedi à l'Hôtel de Ville

Après le Silent Disco vendredi dernier dans la cour de la mairie centrale, Grégory Doucet a décidé d'accueillir un nouvel évènement festif sur son lieu de travail.

Ce samedi, c'est le "Bal des fiertés", un évènement "festif et inclusif" organisé par l'association LGBT+ Exit (INSA Lyon) qui se déroulera à compter de 19h.

"Au programme de cette soirée haute en couleurs : des concerts d’artistes locaux et un espace associatif pour parler santé sexuelle et mentale, discriminations et distribuer gratuitement du matériel de prévention", annonce la Ville de Lyon.

Sur la billetterie (gratuite) du "Bal des fiertés", on apprend qu'il y aura aussi un concert dansant, un repas végétarien local et sans alcool, un village associatif, un espace chill et un espace prévention.

Les concerts prévus :

- Centuries (Pop, Rock, Funk)

Centuries est un jeune groupe d'étudiants et étudiantes de l'INSA au talent plus que prometteur. Leurs reprises sauront animer la soirée et vous faire danser jusqu'au bout de la nuit !

- Coeur (Trap Romantique, Hyperpop)

Cœur célèbre le paradoxe et la créativité. Voix crunchy, charnelle et joueuse, elle fait vivre une musique poétique qui refuse de choisir entre violence et douceur, entre force et fragilité. Artiste, auteure et chanteuse, Cœur provoque autant qu'elle charme.

- DJ Pompompom (Afro, Latino, classiques 90/2000)

Un voyage spatial et temporel entre les différents styles qui ont vu grandir DJ Pompompom : du reggaeton portoricain à l'afrobeat nigérian en passant évidemment par les rythmes du Cap-Vert, le tout avec une touche de nostalgie.

- Collectif “Les Pleureuses” (Drag, Lip Sync, Chant)

Un quatuor de créatures flamboyantes composé de Edeha Noire, Foutrine, Baby Gamma et Catherine Baise-en-ville. On dit qu’elles viennent de Lyon et Saint-Étienne… mais elles sont probablement d’une région intergalactique bien obscure, humide et douteuse…Préparez vos éventails et vos mouchoirs, parce qu'elles vont vous faire voyager dans le monde tumultueux des émotions.

C'est la seconde édition de l'évènement. L'an dernier, il avait été payant et s'était déroulé sur le campus de la Doua à Villeurbanne.

La Marche des Fiertés de Lyon, ou gay-pride, aura elle lieu le samedi 10 juin avec un rendez-vous fixé à 14h à la Manufacture des Tabacs.