François-Noël Buffet : "L'enjeu, c'est d'avoir un système pérenne pour la Métropole de Lyon"

En tant que président de la Commission des lois, le sénateur rhodanien François-Noël Buffet supervise la mission d'information sur la Métropole de Lyon, mais aussi celle d'Aix-Marseille. Plusieurs auditions ont été menées la semaine dernière à Lyon. Et Grégory Doucet s'était plaint du calendrier et du fait que l'élu LR soit le pilote des auditions.

"Il n'y a pas de commission partisane, lui rétorque François-Noël Buffet. On a entendu quelques tensions à l'automne dernier dans les relations entre les maires et l'exécutif de la Métropole. On s'est dit que c'était le moment d'exercer notre pouvoir de contrôle".

"On recherche la vérité de ce qu'il se passe, avec l'objectif d'améliorer les choses, d'apporter les rectifiations nécessaires", poursuit l'ancien maire d'Oullins.

Les sénateurs de la mission veulent "savoir si cette Métropole de Lyon peut être un modèle utilisé ailleurs".

"Durant les auditions que nous avons eu, personne n'a remis en cause les compétences de la Métropole. C'est plutôt dans le fonctionnement qu'il faut regarder les choses. (...) L'enjeu, c'est d'avoir un système pérenne", indique François-Noël Buffet.

L'élu républicain est aussi revenu sur la campagne présidentielle et son soutien à Valérie Pécresse, mal embarquée pour le premier tour. "Je ferai barrage à Madame Le Pen, les choses sont claires", a d'ores et déjà prévenu François-Noël Buffet.

00:00 Réponse à Grégory Doucet

01:50 Passé de candidat à la Métropole

03:17 Changement de mode de scrutin ?

05:18 Compétences de la Métropole

05:54 Affaires de Michel Mercier

06:56 Mission sur les migrations

08:50 Valérie Pécresse et l'immigration

11:06 Soutien à la candidate LR

11:52 L'après premier tour