"Un accord de la honte de la gauche" : Jean-Michel Aulas se projette sur le second tour à Lyon

"C'est une victoire qui nous permet d'envisager au second tour contre l'alliance de Jean-Luc Mélenchon et Grégory Doucet quelque chose de complètement différent de ce qu'attendent les Lyonnais. Nous allons nous organiser avec des chances acceptables de pouvoir l'emporter", a noté l'ancien président de Lyon, conscient d'être "en retard par rapport aux sondages".
Ce dernier dénonce un "accord de la honte de la gauche" et les "fake news" qui auraient mis à mal son programme : "Nous avons un des meilleurs programmes qui n'ait jamais été réalisé pour une grande ville comme Lyon".
Jean-Michel Aulas dit vouloir "faire en sorte de jouer le match retour avec tous ses arguments". "Je ne pense pas que les Lyonnaises et les Lyonnais aient envie que Lyon soit à l'extrême gauche", a-t-il conclu.
Jean-Michel Aulas est arrivé à la préfecture. #municipales2026 #jeanmichelaulas #lyon pic.twitter.com/CXgu3E6doA— Lyon Mag (@lyonmag) March 15, 2026
Je bois vos larmes les pro Aulas !!! 😂😂😂Signaler Répondre
Et lorsque Jean Luc fait ses bonnes blagues sur les noms juifs, qu’est-ce qu’on rigole dans les sièges de la bourse du travail.Signaler Répondre
Je pense quand même qu'un certain nombre d'électeurs potentiel de Aulas étaient encore "modérés" et raisonnables dans leurs opinions, mais qu'une alliance avec Wauquiez, Pierre Oliver, Edouard Hoffman et autres gens bizarres a été un chiffon rouge qui lui a fait perdre ses 20 points d'avance..Signaler Répondre
Puis quand Aulas a demandé que la Mairie Centrale accroche sur l'hôtel de ville le portrait d'un militant néonazi décédé dans une rixe, ça a été la goutte de m*rde qui a fait déborder la carafe d'eau.
Faut pas déconner..
Les attaquants de Aulas auraient joué toute la nuit, ils n'auraient jamais marqué un but.Signaler Répondre
N'importe lequel des gardiens de national ou de division d'Honneur aurait brillé face à des tirs pourris justes bon à les faire briller.
Alors vous imaginez Aulas le plus fort pour la photo et les plongeons inutiles ,mis à part pour la galerie qui ne comprend rien au foot,c'est du pain béni .
IL FAUT REMETTRE DOUCET dans les cages au plus vite!
Ils peuvent acheter tous les joueurs qu'ils voudront, tant qu'il n'y aura pas Lopez dans les barres, ils ne s'en sortiront pas.
En espérant bien sûr, car ce sont des choses qui arrivent même aux meilleurs, qu'il ne fasse pas une boulette dès son premier match.
Je me force car ce que je vais dire, il n'y a que ceux qui on joué au foot qui vont comprendre et pas les écrivains du Dimanche !
N'importe lequel des gardiens bloque le ballon et ça devient une action anonyme.
Sur son arrêt en fin de match, comme d'hab, il plonge comme un fou et le gars lui tire dessus.
Bravo, il l'arrête et là on dit "Quel arrêt" !
Mais si le joueur le met en retrait à son coéquipier (ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs) et bien notre ami AULAS aurait fait le même plongeon dans le vide et derrière c'est BUT !
Je pense avoir été clair, peut être pas pour tout le monde et là, ce n'est pas de ma faute !
Les électeurs sont vraiment des cloches. Pensant tout le mandat de Doucet, ils ont braillé, écrit, manifesté et là soit ils ne vont pas voter, soit ils ne soutiennent pas AULAS et préfèrent voter pour un candidat qui s'allie avec la gauche extrême..Signaler Répondre
Je crois que c'est DE GAULE qui disait , "les français sont des veaux" il avait raison
On s'en fout de ce millionnaire populiste !Signaler Répondre
Vive Doucet !!
Je pense quand même qu'un certain nombre d'électeurs de Doucet sont encore "modérés" et raisonnables dans leurs opinions, et qu'une allaicne avec LFI serait un chiffon rouge qui à chosir leur ferait opter pour Jean6michel Aulas, plutôt que des choix pour la ville puissent être influencés sensiblement par les extrémistes de LFI...Signaler Répondre
Il faut à tout pris répondre aux e-mails envoyés Madame....sinon comment peut -on voter pour vous ?Signaler Répondre