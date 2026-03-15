"Un accord de la honte de la gauche" : Jean-Michel Aulas se projette sur le second tour à Lyon

"C'est une victoire qui nous permet d'envisager au second tour contre l'alliance de Jean-Luc Mélenchon et Grégory Doucet quelque chose de complètement différent de ce qu'attendent les Lyonnais. Nous allons nous organiser avec des chances acceptables de pouvoir l'emporter", a noté l'ancien président de Lyon, conscient d'être "en retard par rapport aux sondages".

Ce dernier dénonce un "accord de la honte de la gauche" et les "fake news" qui auraient mis à mal son programme : "Nous avons un des meilleurs programmes qui n'ait jamais été réalisé pour une grande ville comme Lyon".

Jean-Michel Aulas dit vouloir "faire en sorte de jouer le match retour avec tous ses arguments". "Je ne pense pas que les Lyonnaises et les Lyonnais aient envie que Lyon soit à l'extrême gauche", a-t-il conclu.