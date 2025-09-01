Faits Divers

Rillieux-la-Pape : une voiture et des poubelles incendiées lors de deux nuits de tensions 

Deux nuits d’incidents ont secoué Rillieux-la-Pape les samedi 30 et dimanche 31 août.

 

Samedi soir, vers 22h30, une Peugeot 308 a été volontairement incendiée avenue des Nations. La police municipale, arrivée dix minutes plus tard, a été prise pour cible par huit individus cagoulés armés de pierres et de mortiers. 

Les agents ont réussi à disperser le groupe, sous les yeux d’une quarantaine de badauds. Aucune interpellation n’a eu lieu, précise le Progrès

Le lendemain, dimanche vers 22 h, trois individus cagoulés ont mis le feu à des poubelles situées à l’angle de l’avenue de l’Europe et de l’avenue des Nations, au pied d’une caméra de vidéosurveillance. Ils ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Ben le 01/09/2025 à 19:45
et si a écrit le 01/09/2025 à 18h42

Si on utilisait un peu les canons à eau ? ?

Pourquoi " à eau "

tetor le 01/09/2025 à 19:25

rillieux
un charmant village jusqu aux années 90
une zone de non droit maintenant infesté de dealers et autres chenapans
je rappelle qu on est en france......
pauvre France

oui-oui le 01/09/2025 à 19:07

Ces multiples attaques que l' on constate dans notre pays sont les symptômes d' un conflit de basse intensité qui parfois, lors d' émeutes, tend vers la haute intensité.
Bientôt la haute intensité ? Dès qu' ils le jugeront utile et possible. On aura alors une généralisation des émeutes avec emploie d' armes de guerre. Les kalach attendent dans les caves des banlieues.

laya le 01/09/2025 à 18:57

il faut espérer que les caméras de surveillance soient fonctionnelles,maintenant que c'est la police nationale et non la municipale qui s'en occupe!

j'ai testé près de Lyon : une balade à vélo dans le Beaujolais avec dans la main une bouteille de Beaujolais le 01/09/2025 à 18:43

pourtant c'était pas le 14 juillet ?

et si le 01/09/2025 à 18:42

Si on utilisait un peu les canons à eau ? ?

ça va le 01/09/2025 à 18:32

"La police municipale, arrivée dix minutes plus tard, a été prise pour cible par huit individus cagoulés armés de pierres et de mortiers. "

Oui, juste des "tensions" ..rien d'autre

Socrate69 le 01/09/2025 à 18:22

Déclenché Etat de Siège

