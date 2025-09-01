Rillieux-la-Pape : une voiture et des poubelles incendiées lors de deux nuits de tensions 

Samedi soir, vers 22h30, une Peugeot 308 a été volontairement incendiée avenue des Nations. La police municipale, arrivée dix minutes plus tard, a été prise pour cible par huit individus cagoulés armés de pierres et de mortiers.
Les agents ont réussi à disperser le groupe, sous les yeux d’une quarantaine de badauds. Aucune interpellation n’a eu lieu, précise le Progrès.
Le lendemain, dimanche vers 22 h, trois individus cagoulés ont mis le feu à des poubelles situées à l’angle de l’avenue de l’Europe et de l’avenue des Nations, au pied d’une caméra de vidéosurveillance. Ils ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Pourquoi " à eau "Signaler Répondre
rillieuxSignaler Répondre
un charmant village jusqu aux années 90
une zone de non droit maintenant infesté de dealers et autres chenapans
je rappelle qu on est en france......
pauvre France
Ces multiples attaques que l' on constate dans notre pays sont les symptômes d' un conflit de basse intensité qui parfois, lors d' émeutes, tend vers la haute intensité.Signaler Répondre
Bientôt la haute intensité ? Dès qu' ils le jugeront utile et possible. On aura alors une généralisation des émeutes avec emploie d' armes de guerre. Les kalach attendent dans les caves des banlieues.
il faut espérer que les caméras de surveillance soient fonctionnelles,maintenant que c'est la police nationale et non la municipale qui s'en occupe!Signaler Répondre
pourtant c'était pas le 14 juillet ?Signaler Répondre
Si on utilisait un peu les canons à eau ? ?Signaler Répondre
"La police municipale, arrivée dix minutes plus tard, a été prise pour cible par huit individus cagoulés armés de pierres et de mortiers. "Signaler Répondre
Oui, juste des "tensions" ..rien d'autre
Déclenché Etat de SiègeSignaler Répondre