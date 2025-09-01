Rillieux-la-Pape : une voiture et des poubelles incendiées lors de deux nuits de tensions 

Samedi soir, vers 22h30, une Peugeot 308 a été volontairement incendiée avenue des Nations. La police municipale, arrivée dix minutes plus tard, a été prise pour cible par huit individus cagoulés armés de pierres et de mortiers.

Les agents ont réussi à disperser le groupe, sous les yeux d’une quarantaine de badauds. Aucune interpellation n’a eu lieu, précise le Progrès.