Croissance du chiffre d'affaires du 1er semestre pour GL Events, les objectifs revus à la hausse

Ce jeudi, GL Events a annoncé avoir connu une croissance de 19% de son chiffre d'affaires du 1er semestre 2024. Ce dernier s'établit à 820,6 millions d'euros, contre 690,2 millions lors du 1er semestre 2023.

C'est l'activité portée par les pôles Live et Venues qui permet cette hausse, grâce évidemment aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

GL Events Live affiche une croissance de son CA de +35% (496,5 millions d'euros) grâce aux JO mais aussi le Festival de Cannes, les 80 ans du Débarquement en Normandie et la convention Business de Dassault Systèmes. Et GL Events Venues a dégagé un CA de 210,7 millions d'euros au 1er semestre 2024, avec la croissance internationale portée par la Hongrie, le Brésil et la Belgique.

Le groupe lyonnais relève donc son objectif de croissance annuelle à 9% au lieu de 7%.

"Dans un contexte incertain, GL Events répond sans faille à l'ensemble des exigences des évènements les plus complexes et ambitieux, en France et à travers le monde", se félicite dans un communiqué le PDG Olivier Ginon.

Ce dernier annonce également que GL Events va continuer à investir à travers le monde. "L'inauguration du site d'Anhembi à Sao Paul (Capex de 100 millions d'euros) est un marqueur fort de nos ambitions résolument tournées vers l'avenir", conclut Olivier Ginon.