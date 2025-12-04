Dermatose nodulaire : la préfecture allège les restrictions, les bovins peuvent à nouveau circuler dans le Rhône

La troisième zone réglementée, instaurée le 14 octobre dernier, a été levée le 30 novembre dernier. Elle devient désormais une zone vaccinale, où les règles de circulation sont assouplies.

Concrètement, les bovins vaccinés peuvent de nouveau être déplacés plus facilement, y compris vers le reste du territoire indemne, ce qui était jusqu’ici interdit.

Ces mouvements restent encadrés : un examen vétérinaire et un laissez-passer sanitaire demeurent obligatoires pour les départs vers les zones indemnes. À l’inverse, l’entrée de bovins dans la zone vaccinale est autorisée à condition qu’ils soient vaccinés à leur arrivée et immobilisés au moins 28 jours.

La préfète Fabienne Buccio salue une évolution "très satisfaisante", résultat du travail coordonné des éleveurs, organisations professionnelles agricoles, vétérinaires et services de l’État. Cette amélioration permet notamment la réouverture du marché aux veaux de Saint-Laurent-de-Chamousset, fermé depuis l’instauration des restrictions.

La vigilance reste toutefois de mise : deux zones réglementées persistent en France, dans le Jura/Doubs et les Pyrénées. Les discussions se poursuivent également avec les autorités sanitaires européennes afin d’obtenir, au plus vite, la réouverture des marchés d’exportation pour les bovins issus de zones vaccinées.