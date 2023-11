Lyon : la venue de l'extrême-droite agace les participants du rassemblement contre l'antisémitisme

Le rendez-vous est fixé à 11h30 devant le Veilleur de Pierre place Bellecour, pour dénoncer les conséquences de l'importation du conflit israélo-palestinien en France et la recrudescence des agressions antisémites.

Si l'appel initial était porté uniquement par Renaissance, les Républicains, le MoDem et le Parti socialiste, les élus seront rejoints par les écologistes lyonnais. Grégory Doucet a annoncé sa présence et a d'ores et déjà prévenu que les représentants de combats non-républicains n'étaient "pas les bienvenus".

Bruno Bernard sera excusé, tout comme Laurent Wauquiez, mais ce dernier défilera à Paris.

Quid des écologistes qui marchaient pour Gaza le week-end dernier : Marie-Charlotte Garin, le maire du 4e Rémi Zinck et le conseiller métropolitain Benjamin Badouard, seront-ils présents au Veilleur de Pierre ? La députée a laissé entendre qu'elle le sera.

Mais comme à Paris, la venue annoncée des membres et militants du Rassemblement national et de Reconquête! crispe tout le monde. A commencer par Gabriel Amard, le député LFI de Villeurbanne, qui en fait une excuse pour ne pas venir place Bellecour.

On devrait donc assister à une bataille rangée de regards perçants entre élus qui se tutoient en privé mais qui s'honnissent en public. Le tout, au milieu de citoyens lambda qui viendront eux uniquement pour défendre la cause initiale du mouvement.