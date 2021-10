Près de Lyon : des tags à la gloire d’Hitler découverts près de l’école Jean-Moulin à Bron

Les écrits ont été révélés par François-Xavier Pénicaud, l’adjoint du maire Jérémie Bréaud. Réalisés près de l’école Jean-Moulin, ils sont un florilège d’insanités et de messages anti-police ou antisémites à la gloire d’Adolf Hitler.

"Hithler le rho (diminutif de frère en arabe)", "ici commu(nauté ndlr) nazi" ou encore "Nike les juifs" ont été tagués sur des murs, avec quelques croix gammées et les traditionnelles fautes d'orthographe.

"Je condamne avec vigueur ces actes et témoigne de ma pleine solidarité avec tous ceux qui se sont légitimement sentis agressés ou salis par ces inscriptions, a réagi l’élu brondillant. La paix, le respect, le dialogue, l'altruisme, la tolérance, sont autant de principes républicains que nous devons réaffirmer chaque jour avec fermeté et détermination. Merci à la police municipale et aux services techniques de la ville qui sont rapidement intervenus pour effacer cette monstrueuse balafre sur le visage de notre belle ville".