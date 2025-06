Villeurbanne : après les actes antisémites et anti-musulmans, une marche "de sursaut républicain" ce lundi

Elle sera à l'initiative du groupe de rencontre intercultes qui réunit des représentants villeurbannais des communautés juive, musulmane et chrétienne, qui souhaitent montrer leur unité face aux récents actes antisémites (plusieurs agressions de juifs dans la rue ndlr) et anti-musulmans (un Coran volé dans une mosquée puis brûlé dans la rue ndlr) survenus dans la 2e commune du Rhône.

"Cette marche est une main tendue. Elle ne se lève contre personne, mais pour tous. Elle est une invitation à marcher ensemble, pour faire vivre ce qui nous unit plus fort que ce qui nous divise", déclarent-ils.

La marche partira lundi à 18h30 de l’église de la Sainte Madeleine, place Wilson à Villeurbanne, puis passera par la synagogue Keren Or et la mosquée Errahma, avant de finir devant la mairie de Villeurbanne. "Trois lieux de culte, trois symboles de foi et de paix, réunis au point de départ d’un même chemin", précisent les organisateurs.

Villeurbanne parviendra-t-elle à montrer le chemin à Lyon, où les représentants religieux ne parlent plus d'une seule voix depuis le départ fracassant du groupe interconfessionnel "Concorde et Solidarité" de la Ville de Daniel Dahan, grand rabbin de Lyon, exaspéré par l'invitation lancée à Salah Hamouri par la mairie écologiste.