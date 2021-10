Daniel Dahan : "Il y a des villes de la Métropole de Lyon que les juifs quittent"

Après 48 ans en place, Richard Wertenschlag a quitté son poste de grand rabbin de Lyon. Et c'est Daniel Dahan qui le remplace après être passé par Nancy et Aix-en-Provence. "Je crois que c'est le devoir des religieux de favoriser et de concourir au respect mutuel", prévient-il.

Arrivé depuis plusieurs mois mais entré en poste seulement ce dimanche, Daniel Dahan a déjà pu échanger avec plusieurs membres de la communauté juive. Notamment sur les actes antisémites dans l'agglomération : "Apparemment, c'est soft. Le Covid a tout mis en berne. Si l'antisémitisme pouvait rester en berne longtemps, ça serait très bien".

"La communauté juive est le baromètre de l'état de la société. Quand on en s'en prend aux juifs, c'est le sommet de l'iceberg. Ca veut dire que demain, on s'en prendra aux autres", prévient Daniel Dahan.

"Il y a des villes de la Métropole d'où mes coreligionnaires s'en vont. Ne restent que ceux qui sont trop âgés ou trop pauvres pour bouger", poursuit le grand rabbin.

On parle beaucoup de laïcité et de séparatisme en France. "Il y a un principe fondamental édicté par le Talmud il y a plus de 2000 ans : "la loi du pays est la loi". Mais à condition qu'elle n'empiète pas sur la loi religieuse", indique Daniel Dahan, qui évoque aussi dans cet entretien le rapport Sauvé et Eric Zemmour.

