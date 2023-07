Villeurbanne : un mineur juif pris à partie, une enquête ouverte

Dans cette petite allée près du cours Emile Zola, un jeune homme âgé de 13 ans aurait été pris à partie par trois individus, en raison de sa confession religieuse. Il était un peu plus de 17h30, la victime portait alors une tenue religieuse traditionnelle. L’adolescent aurait été bousculé et poussé contre un mur avant qu’un témoin ne mette fin à l’agression. Mais avant de se quitter, les mis en cause auraient aussi menacé de mort la victime, promettant des représailles s’il dénonçait les faits. Le trio a ensuite disparu.

Une fois rentré chez lui, le jeune homme a eu le courage d’en parler. La police s’est ainsi rendue au domicile familial pour entendre la version du mineur, qui n’a pas été blessé. Une plainte a été déposée, entraînant l’ouverture d’une enquête pour "violences aggravées en raison de l’appartenance religieuse".

Les investigations menées par le parquet de Lyon se poursuivent.



J.D.