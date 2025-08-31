Faits Divers

Vandalisme au mémorial de la Shoah à Lyon : "Free Gaza" gravé sur la stèle

Vandalisme au mémorial de la Shoah à Lyon : "Free Gaza" gravé sur la stèle
DR

Une inscription "Free Gaza" a été gravée dans le marbre noir du mémorial de la Shoah, place Carnot (Lyon 2e), ce samedi 30 août.

Le monument, inauguré en janvier dernier pour les 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz, a été rapidement nettoyé par la municipalité. La restauration complète de la plaque est prévue la semaine prochaine.

Le maire de Lyon Grégory Doucet (EELV) a dénoncé fermement cet acte : "La dégradation du Mémorial de la Shoah à Lyon est un acte intolérable. Je le condamne et exprime toute ma solidarité aux associations de mémoire, aux rescapés et à leurs descendants."

Il a ajouté : " Les auteurs seront recherchés et poursuivis. Lyon reste debout face à la haine, à l’antisémitisme et au racisme. Rien ne pourra entacher notre détermination à transmettre la mémoire et à défendre les valeurs de paix, de justice et de fraternité."

Une plainte a été déposée par le président de l’association du Mémorial de la Shoah, Jean-Olivier Viout.

avatar
Soyons cohérents le 31/08/2025 à 14:13
Avenir serein a écrit le 31/08/2025 à 13h49

La France à l’abandon. Le budget bientôt gelé, faite des provisions la guerre approche…
Islamisme=Antisémitisme

Clericalisme catholique = pédophilie institutionnelle.

Quoi d'autre ?

avatar
Marjolaine le 31/08/2025 à 14:08
Avenir serein a écrit le 31/08/2025 à 13h49

La France à l’abandon. Le budget bientôt gelé, faite des provisions la guerre approche…
Islamisme=Antisémitisme

Sionisme = cancer du monde

avatar
Marjolaine le 31/08/2025 à 13:50
Aveuglement militant indigne et toxique a écrit le 31/08/2025 à 13h25

Des français ont été assassinés le 7 octobre, compliqué de faire le rapport gros malin ? Votre antisémitisme et votre haine vous aveugle ?

incroyable comme vous êtes dans l’accusation jusque dàspseudo c’est révélateur. ( la meilleure défense est l’aytaque) Le 7 octobre ce sont des colons qui ont été massacré. Sous l’occupation vous auriez envie de serrer dans bras l’occupant ? Non. Je répète le responsable est le sionisme.vpotree réponse est édifiante. A vous écouter tout le monde est antisémite, et je répète Non non et non. Le problème esr votre vision, vos idees et continuez ainsi vois verrez que ça nevous apportera jamais un bonheur sans souffrance et pensez un peu à le descendance qui sera contaminée par le sionisme . Aucun antisémitisme dans le commentaire auquel vous répondez.
Vous allez vous créer un monde souffrances et cela impactera la vie de ras de personnes qui veulent juste vivre en paix. Désolé si min cela est simpliste ou neuneu mais nous ne sommes sur cette terre ppurdetruire autrui. X’est ce que les sionistes font !

avatar
Avenir serein le 31/08/2025 à 13:49

La France à l’abandon. Le budget bientôt gelé, faite des provisions la guerre approche…
Islamisme=Antisémitisme

avatar
Plafond Bas le 31/08/2025 à 13:48
Marjolaine a écrit le 31/08/2025 à 13h10

Tout d’abord vous ne me connaissez pas.
Les seuls responsables de l’antisémitisme est le sionisme. Vous racontez n’importe quoi. Sans sionisme pas d’antisémitisme. C’est injustes pour le peuple juif. Personne n’est dupe de votre idées récurrentes qui reviennent sans cesse. Le sionisme esr un poison contre toute extrême

C'est cocasse de parler de n'importe quoi alors que c'est ce qui vous caractérise entre ignorance, amalgames et inversion des valeurs... Bref ! Du très mauvais troll ou simplement un étalage d'inculture et d'idéologie crasse.

avatar
Bertrand Kanta le 31/08/2025 à 13:40
Aveuglement militant indigne et toxique a écrit le 31/08/2025 à 13h25

Des français ont été assassinés le 7 octobre, compliqué de faire le rapport gros malin ? Votre antisémitisme et votre haine vous aveugle ?

Des chinois et des mexicains aussi et pourtant ils ont pas fait de plaques ….

avatar
Soyons cohérents le 31/08/2025 à 13:37
La bête immonde a écrit le 31/08/2025 à 11h32

Il y a rien de mystérieux, les actes et agressions antisémites sont en forte hausse et des "idées" et profils comme les votre reviennent comme ceux des années 30, de plus "Les juifs représentent moins de 1% de la population nationale. Et pour autant, ils sont victimes de près de 60%" des agressions religieuses : ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Sinon vous connaissez la définition de "majorité" ? Apparemment pas : "Lyon est à majorité juive" Villeurbanne aussi....? Renseignez vous sur la définition de "majorité" et sur les statistiques car vos postures et déni vous aveuglent (ou c'est de la simple bêtise ou/et haine crasse ?).

Et votre prise de position par rapport aux mutilations génitales masculines imposées aux nourrissons sans demander leur avis ? Bec cloué je vois.

avatar
Aveuglement militant indigne et toxique le 31/08/2025 à 13:25
Bertrand Kanta a écrit le 31/08/2025 à 12h14

Le rapport avec les plaques du 7 octobres avec la France ? Les plaques commémoratives devraient être en Israël pas en France , quelle rapport avec nous français ?

Des français ont été assassinés le 7 octobre, compliqué de faire le rapport gros malin ? Votre antisémitisme et votre haine vous aveugle ?

avatar
Marjolaine le 31/08/2025 à 13:10
La bête immonde a écrit le 31/08/2025 à 11h32

Il y a rien de mystérieux, les actes et agressions antisémites sont en forte hausse et des "idées" et profils comme les votre reviennent comme ceux des années 30, de plus "Les juifs représentent moins de 1% de la population nationale. Et pour autant, ils sont victimes de près de 60%" des agressions religieuses : ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Sinon vous connaissez la définition de "majorité" ? Apparemment pas : "Lyon est à majorité juive" Villeurbanne aussi....? Renseignez vous sur la définition de "majorité" et sur les statistiques car vos postures et déni vous aveuglent (ou c'est de la simple bêtise ou/et haine crasse ?).

Tout d’abord vous ne me connaissez pas.
Les seuls responsables de l’antisémitisme est le sionisme. Vous racontez n’importe quoi. Sans sionisme pas d’antisémitisme. C’est injustes pour le peuple juif. Personne n’est dupe de votre idées récurrentes qui reviennent sans cesse. Le sionisme esr un poison contre toute extrême

avatar
Marjolaine le 31/08/2025 à 13:04
Karl pépère a écrit le 31/08/2025 à 11h16

Les raisonnements simplistes et caricaturaux de neuneus haineux aussi.

Gardez vos insultes pour vous et vos tentatives de rabaissement. Vos réflexions sentent la haine et sont donc sans aucune valeur.et non avenues. Personne n’est dupe et le monde connaît vos methodes ( ridiculiser, diviser et isoler )pour détourner l’opinion public et mener votre propagande médiatique et politique, tout ce que vous entreprendrez sera un échec et vous reviendra en pleine face tel in boomerang.
Dommage pour vois et les votres !cessez votre acharnement contre les musulmans.

avatar
Bertrand Kanta le 31/08/2025 à 13:04
le lanceur de radiateur en fonte qui donne des migraines aux dames a écrit le 31/08/2025 à 12h55

argument qui peut se discuter

Votre pseudo est une ignominie…

avatar
le lanceur de radiateur en fonte qui donne des migraines aux dames le 31/08/2025 à 12:55
Bertrand Kanta a écrit le 31/08/2025 à 12h16

À part les pro Israël il n’y a pas personne mais vraiment personne dans le monde qui croit en votre propagande …

argument qui peut se discuter

avatar
Marjolaine le 31/08/2025 à 12:55
A contrario a écrit le 31/08/2025 à 12h14

On sent bien que vous par contre vous êtes un spécialiste.
Vous connaissez des gens qui ont lu des livres à ce sujet ,vous êtes. Mêmes allez une fois au musée de la résistance...
Un érudit de première classe.

Vous êtes peu convainquant ! Votre propagande ne marchera pas. Votre stratégie est de culpabiliser leq gens alors que non il ne se passe rien en France hormis Votre puissante propagande pour diviser et creer ou récupérer des faits divers. Personne n’est dupe àvotre jeu, je vis en paix avec musulmans, juifs, catholique, il n’y a que vous pour qui cela pose problème. Peut-être que problème c'est vous et vos potes ?!

avatar
Bertrand Kanta le 31/08/2025 à 12:16
Catalan a écrit le 31/08/2025 à 11h58

Le peuple gazoui lui même victime du Hamas qui repand la terreur a Gaza, et qui détourne l aide alimentaire.

À part les pro Israël il n’y a pas personne mais vraiment personne dans le monde qui croit en votre propagande …

avatar
A contrario le 31/08/2025 à 12:14
Bellota a écrit le 31/08/2025 à 10h50

Le scandale c’est de suivre comme un mouton les islamistes pro palestiniens et de parler de génocide sans tenir compte de ce qui se passe EN FRANCE
La Shoah vous en avez entendu parler ?
L’histoire du peuple juif vous la connaissez ?
La charia vous l’acceptez ?
J’ai l’impression que les cours d’histoire sont très éloignés et que la guerre de 39/45 ne signifie rien pour vous

On sent bien que vous par contre vous êtes un spécialiste.
Vous connaissez des gens qui ont lu des livres à ce sujet ,vous êtes. Mêmes allez une fois au musée de la résistance...
Un érudit de première classe.

avatar
Bertrand Kanta le 31/08/2025 à 12:14
Troll hunter a écrit le 31/08/2025 à 11h59

Le rapport avec des juifs lyonnais déportés ? Votre monument aux morts devrait été à Gaza, c'est là-bas que ça se passe, quelle est le rapport avec Lyon ?

Le rapport avec les plaques du 7 octobres avec la France ? Les plaques commémoratives devraient être en Israël pas en France , quelle rapport avec nous français ?

avatar
Démonstration le 31/08/2025 à 12:08
lyon avec Zemmour vite a écrit le 31/08/2025 à 11h31

Lyonmag roule pour des intérêts israéliens ça n'a rien de nouveau.

Voilà une affirmation courte émanant d un esprit qui l est tout autant.

avatar
Gloupsy le 31/08/2025 à 12:01

Des jeunes qui s’amusent, rien de grave pour les écolos
Free Gaza est gravé sur tous les feux tricolores cours Gambetta et la métropole ne souhaite pas agir en soutien.

avatar
Troll hunter le 31/08/2025 à 11:59
Bertrand Kanta a écrit le 31/08/2025 à 11h25

Soyons pragmatiques… pour ne plus avoir ce genre d’incident , pourquoi ne pas inaugurer une stèle à côté de celle de la Shoah en mémoire du peuple gazaoui massacré sous les bombes et victimes de genocide , il n’y aurait plus jamais d’incident

Le rapport avec des juifs lyonnais déportés ? Votre monument aux morts devrait été à Gaza, c'est là-bas que ça se passe, quelle est le rapport avec Lyon ?

avatar
papyrebel le 31/08/2025 à 11:59

Qu'ils retournent au plus vite dans leurs pays respectifs et règlent leurs comptes là-bas , loin de la France ; Cela nous éviterait des tensions , des frais payés par le contribuable qui n'a rien demandé et nous vivrions bien mieux !

avatar
Catalan le 31/08/2025 à 11:58
Bertrand Kanta a écrit le 31/08/2025 à 11h25

Soyons pragmatiques… pour ne plus avoir ce genre d’incident , pourquoi ne pas inaugurer une stèle à côté de celle de la Shoah en mémoire du peuple gazaoui massacré sous les bombes et victimes de genocide , il n’y aurait plus jamais d’incident

Le peuple gazoui lui même victime du Hamas qui repand la terreur a Gaza, et qui détourne l aide alimentaire.

avatar
La bête immonde le 31/08/2025 à 11:32
Marjolaine a écrit le 31/08/2025 à 10h50

C’est mystérieux. Vos défenses utilisent à répétitions l’antisémitisme, prenez garde car à force de l’utiliser à outrance et grossièrement cette défense se dissipera et n’aura plus aucun effet.
Nan je ne participe pas à l’antisémitisme, en revanche d’autres sont décomplexés et tuent même des enfants. C’est à vomir ce que israel commet et crée des faits divers partout dans le monde. Se position en victimes perpétuel est la plus grande et grossièrement tromperie de l’humanité. En tout cas moi je dors sur mes deux oreilles et je ne suis pas détesté par une bonne partie du monde entier.
Bien sûr que lyon est à majorité juive ( ce ́est pas une insule sauf pour ceux qui n’assument pas d’être juif ) notamment villeurbanne charpennes république.
A bins entendeurs

Il y a rien de mystérieux, les actes et agressions antisémites sont en forte hausse et des "idées" et profils comme les votre reviennent comme ceux des années 30, de plus "Les juifs représentent moins de 1% de la population nationale. Et pour autant, ils sont victimes de près de 60%" des agressions religieuses : ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Sinon vous connaissez la définition de "majorité" ? Apparemment pas : "Lyon est à majorité juive" Villeurbanne aussi....? Renseignez vous sur la définition de "majorité" et sur les statistiques car vos postures et déni vous aveuglent (ou c'est de la simple bêtise ou/et haine crasse ?).

avatar
lyon avec Zemmour vite le 31/08/2025 à 11:31

Lyonmag roule pour des intérêts israéliens ça n'a rien de nouveau.

avatar
Socrate69 le 31/08/2025 à 11:28
Marjolaine a écrit le 31/08/2025 à 10h58

Cla cause est levsionnisme. Perso je kiffe les juifs non sionistes. Les sionistes sont le cancer de l’humanité.

Une grande majorité des gens ne comprennent pas pourquoi les procédures judiciaires à l'encontre des membres de LFI sont aussi lentes et parfois n'ont même pas commencé à être instruites (alors que pour les procédures à l'encontre du RN cela va très rapidement).
Des personnalités se posent la question de savoir si une certaine Rima n'aurait pas des "protections" justifiant l'inertie de la justice.
Oui il faut poser la question sachant les liens qui peuvent exister entre les LFI et certains syndicats ....

J'aimerais aussi qu'il soit clairement exposé les liens existants entre certaines personnalités (politique, intellectuelle et autre) avec certains organisations islamistes voir certains Etats (le Quatar par exemple).... il semble d'après le Point que le patron de l'IRIS ait beaucoup d'amis là bas.
Ne pas oublier la sphère médiatique qui monte la sauce de la propagande du hamas, on connait les papiers en question dont un qui érigé un "mur de Gaza" et dont certains journalistes fréquentent des proches du hamas... sans parler des journalistes recrutés sur des médias publics comme France 24, RFI etc etc

avatar
Bertrand Kanta le 31/08/2025 à 11:25

Soyons pragmatiques… pour ne plus avoir ce genre d’incident , pourquoi ne pas inaugurer une stèle à côté de celle de la Shoah en mémoire du peuple gazaoui massacré sous les bombes et victimes de genocide , il n’y aurait plus jamais d’incident

avatar
Karl pépère le 31/08/2025 à 11:16
Marjolaine a écrit le 31/08/2025 à 10h58

Cla cause est levsionnisme. Perso je kiffe les juifs non sionistes. Les sionistes sont le cancer de l’humanité.

Les raisonnements simplistes et caricaturaux de neuneus haineux aussi.

avatar
Plafond Bas le 31/08/2025 à 11:01
Bertrand Kanta a écrit le 31/08/2025 à 10h24

Le comble c’est que la majorité des survivants de la Shoah sont pour la liberté à Gaza

Vous le sortez d'où ? De votre cerveau malade ? Sources ?

avatar
Honte à cette classe politique le 31/08/2025 à 11:00

Les politique comme Doucet ont une sacrée responsabilité dans le délitement de notre société… et bien sûr ils donnent des leçons après coup

avatar
Amen le 31/08/2025 à 10:59

Soit disant que Doucet s'est empressé de faire effacer ces tags pour polluer l'enquête !
Si c'est vrai , c'est gravissime !

avatar
Paille / Poutre le 31/08/2025 à 10:58
Détourner l'opinion a écrit le 31/08/2025 à 10h36

En France, Rachel Khan peut appeler à la solution finale pour les Palestiniens.

- Louis Sarkozy peut appeler à "crever" tous les Palestiniens.

- Nili Kupfer Naouri peut appeler ouvertement au génocide et à la conquête du grand Israël. Tout ça sans être inquiétée.

pour détourner l'opinion public le bras de l armée israélien créé des fait divers en France

Les antisémites sont comme les islamistes : ils avancent masqués, merci de l'illustrer avec votre "raisonnement". 🤢🤮

avatar
Marjolaine le 31/08/2025 à 10:58
Quel avenir pour les juifs de France ? a écrit le 31/08/2025 à 10h23

La montée actuelle de l'antisémitisme fait terriblement penser à 1933.

Je souhaite sincèrement que LFI et ses leaders soient un jour jugés et condamnés pour celà.

Une arrivée au pouvoir de ces extrémistes dangereux et violent générerait d'immenses troubles, tant en France que chez nos voisins.

Cla cause est levsionnisme. Perso je kiffe les juifs non sionistes. Les sionistes sont le cancer de l’humanité.

avatar
Marjolaine le 31/08/2025 à 10:55
GAD a écrit le 31/08/2025 à 09h36

Encore des fachos d'extrême droite ?

Nan ce sont les alliés d’israel et bien ils finiront par s’entretuer tot ou tard, dans l’extrême droite il y a d'une grande force nazie antisémite et qui est juste en sommeil. Inconscients que vous êtes car lorsqu'ils se reveilleront ce sera trop tard.

avatar
extrème facsiste de gauche!!!!!!! le 31/08/2025 à 10:52
mon pauvre vieux a écrit le 31/08/2025 à 10h35

T' a rien pigé hein ?

D'un autre côté un massacre et des otages le 7 octobre 2023, pour les ignorants).

avatar
Bellota le 31/08/2025 à 10:50
Pigé a écrit le 31/08/2025 à 10h03

D'un côté deux mots ajoutés sur une stèle commémorative.

D'un autre côté un génocide (à Gaza pour les ignorants).

Où est le scandale ? Allons !

Le scandale c’est de suivre comme un mouton les islamistes pro palestiniens et de parler de génocide sans tenir compte de ce qui se passe EN FRANCE
La Shoah vous en avez entendu parler ?
L’histoire du peuple juif vous la connaissez ?
La charia vous l’acceptez ?
J’ai l’impression que les cours d’histoire sont très éloignés et que la guerre de 39/45 ne signifie rien pour vous

avatar
Marjolaine le 31/08/2025 à 10:50
La bête immonde a écrit le 31/08/2025 à 10h04

Lyon une ville à majorité juive ? Qu'est-ce que vous racontez ? Que voulez-vous dire à part exprimer des idées qui participent à l'antisémitimse d'ambiance ?

C’est mystérieux. Vos défenses utilisent à répétitions l’antisémitisme, prenez garde car à force de l’utiliser à outrance et grossièrement cette défense se dissipera et n’aura plus aucun effet.
Nan je ne participe pas à l’antisémitisme, en revanche d’autres sont décomplexés et tuent même des enfants. C’est à vomir ce que israel commet et crée des faits divers partout dans le monde. Se position en victimes perpétuel est la plus grande et grossièrement tromperie de l’humanité. En tout cas moi je dors sur mes deux oreilles et je ne suis pas détesté par une bonne partie du monde entier.
Bien sûr que lyon est à majorité juive ( ce ́est pas une insule sauf pour ceux qui n’assument pas d’être juif ) notamment villeurbanne charpennes république.
A bins entendeurs

avatar
mon pauvre vieux le 31/08/2025 à 10:35
Pigé a écrit le 31/08/2025 à 10h03

D'un côté deux mots ajoutés sur une stèle commémorative.

D'un autre côté un génocide (à Gaza pour les ignorants).

Où est le scandale ? Allons !

T' a rien pigé hein ?

avatar
Je n'y comprends plus rien le 31/08/2025 à 10:31

Je croyais que Doucet draguait l'électorat musulman. Et là il condamne un graffiti "free Gaza" ?

Pas très cohérent tout ça.

avatar
Schuss69 le 31/08/2025 à 10:30

Les courageux imbéciles qui ont dégradé cette stèle ont malheureusement trouvé l'inspiration dans les propos dangereux de certains individus irresponsables complaisamment invités trop souvent à s'exprimer sur les ondes.

avatar
@leger le 31/08/2025 à 10:30
leger a écrit le 31/08/2025 à 09h46

je dois avouer au regard de précédents cas ne plus savoir penser quant aux auteurs des ces profanations...des antisémites, des malades mentaux ,des personnes en mal de reconnaissance ,des gens désœuvrés, des pro Palestiniens , des provocateurs confère les mains bleues et croix de David a Paris etc etc ...en tout état de cause il faut lutter contre cette antisémitisme et en punir les auteurs...

Il suffit de compter le nombre de drapeaux palestiniens dans la moindre manifestation LFI pour savoir qui sont les inspirateurs de ce type d'actions ignobles.

avatar
Jay le 31/08/2025 à 10:28

Et pendant ce temps là la préfète condamne ouf !
Mais quand vous laissez des gens à la tête des universités de la ville qui encouragent l’antisémitisme il ne faut pas s’étonner d’avoir des manifestations free gaza tous les WE et des actes comme celui-ci toutes les semaines …

avatar
what the le 31/08/2025 à 10:25

il n'y a rien d'antisémite dans cette inscription ?!

avatar
Bertrand Kanta le 31/08/2025 à 10:24

Le comble c’est que la majorité des survivants de la Shoah sont pour la liberté à Gaza

avatar
Quel avenir pour les juifs de France ? le 31/08/2025 à 10:23

La montée actuelle de l'antisémitisme fait terriblement penser à 1933.

Je souhaite sincèrement que LFI et ses leaders soient un jour jugés et condamnés pour celà.

Une arrivée au pouvoir de ces extrémistes dangereux et violent générerait d'immenses troubles, tant en France que chez nos voisins.

avatar
Horrible ... le 31/08/2025 à 10:23

Haine, antisémitisme, dégradations ....
Tous les ingrédients de la gauche Française...
Et ces gens-là voudrait être au pouvoir...
Imaginez notre pays gouverné par ces simples d'esprit ....

avatar
DMPP le 31/08/2025 à 10:18

net yahoo?pas net yahoo du tout,mon cher bibi(fricotin)(fric-hautain)(fric au teint)et mme trempent dans le blé pour enfariner l'opinion....par ces temps de famine,la honte n'a pas de frontières(honte sans frontières)...Pauvre de nous.

avatar
Repass le 31/08/2025 à 10:13

Désolé j ai plus de mouchoirs !

avatar
Lesqu le 31/08/2025 à 10:09
Zem a écrit le 31/08/2025 à 09h45

La Palestine n existe pas juste une invention, pays fiction, juste une escroquerie. Relisez les livres d histoire

Toujours autant de collabos dans ce forum !! On traverse les époques et on retrouve toujours les mêmes !!

avatar
Lesq le 31/08/2025 à 10:07
Zem a écrit le 31/08/2025 à 09h45

La Palestine n existe pas juste une invention, pays fiction, juste une escroquerie. Relisez les livres d histoire

Lesquelles…le Talmud de Babylone par exemple ?? Mdrrr!

avatar
La bête immonde le 31/08/2025 à 10:04
Marjolaine a écrit le 31/08/2025 à 09h42

Non à majorité juive renseignez-vous mieux ! Attention écrire le mot juif n’est une insulte antisémite ! Malheureusement israel fait du tort aux juifs du monde entier.

Lyon une ville à majorité juive ? Qu'est-ce que vous racontez ? Que voulez-vous dire à part exprimer des idées qui participent à l'antisémitimse d'ambiance ?

avatar
Pigé le 31/08/2025 à 10:03

D'un côté deux mots ajoutés sur une stèle commémorative.

D'un autre côté un génocide (à Gaza pour les ignorants).

Où est le scandale ? Allons !

