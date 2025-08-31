Vandalisme au mémorial de la Shoah à Lyon : "Free Gaza" gravé sur la stèle

Le monument, inauguré en janvier dernier pour les 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz, a été rapidement nettoyé par la municipalité. La restauration complète de la plaque est prévue la semaine prochaine.

Le maire de Lyon Grégory Doucet (EELV) a dénoncé fermement cet acte : "La dégradation du Mémorial de la Shoah à Lyon est un acte intolérable. Je le condamne et exprime toute ma solidarité aux associations de mémoire, aux rescapés et à leurs descendants."

Il a ajouté : " Les auteurs seront recherchés et poursuivis. Lyon reste debout face à la haine, à l’antisémitisme et au racisme. Rien ne pourra entacher notre détermination à transmettre la mémoire et à défendre les valeurs de paix, de justice et de fraternité."

Une plainte a été déposée par le président de l’association du Mémorial de la Shoah, Jean-Olivier Viout.