Vandalisme au mémorial de la Shoah à Lyon : "Free Gaza" gravé sur la stèle

Le monument, inauguré en janvier dernier pour les 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz, a été rapidement nettoyé par la municipalité. La restauration complète de la plaque est prévue la semaine prochaine.
Le maire de Lyon Grégory Doucet (EELV) a dénoncé fermement cet acte : "La dégradation du Mémorial de la Shoah à Lyon est un acte intolérable. Je le condamne et exprime toute ma solidarité aux associations de mémoire, aux rescapés et à leurs descendants."
Il a ajouté : " Les auteurs seront recherchés et poursuivis. Lyon reste debout face à la haine, à l’antisémitisme et au racisme. Rien ne pourra entacher notre détermination à transmettre la mémoire et à défendre les valeurs de paix, de justice et de fraternité."
Une plainte a été déposée par le président de l’association du Mémorial de la Shoah, Jean-Olivier Viout.
La Préfète du #Rhône condamne fermement la dégradation commise sur le monument du Mémorial de la Shoah à #Lyon.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 30, 2025
Elle apporte tout son soutien à la communauté juive.
Rien ne justifie cet acte indigne qui vise ce lieu de mémoire inauguré en début d’année.
