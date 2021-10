Lyon : sans nouvelle du projet de Mémorial de la Shoah, l’opposition interpelle les écologistes

Ce dernier, vieux serpent de mer dans la capitale de la Résistance, devait voir le jour sur la place Carnot, à proximité de la gare de Perrache où beaucoup de trains chargés d’innocents étaient partis en direction des camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale.

Et depuis, plus rien. Le monument qui n’attendait que les fonds nécessaires pour être érigé est resté dans les cartons.

Ce mardi, l’opposition s’empare donc du dossier. Deux ans après la grande conférence de presse donnée par Gérard Collomb et l’avocat André Soulier, président du comité de parrainage pour l'édification du Mémorial, les élus de la droite à la Métropole de Lyon somme la collectivité d’agir.

"L’emplacement choisi se situe sur un terrain appartenant à la Métropole de Lyon. Il revient donc à Bruno Bernard d'autoriser cette édification et de proposer un apport financier de la Métropole pour soutenir ce projet", indique le groupe Rassemblement de la Droite, du Centre et de la Société civile.

"Nous nous étonnons de l'inaction de la Métropole de Lyon dont le projet n'a jamais été évoqué dans les instances métropolitaines. Aussi, par courrier du 11 octobre, nous avons sollicité Bruno Bernard, président, pour présenter un rapport dès le prochain conseil de la Métropole et marquer ainsi notre soutien fort à ce projet mémoriel", concluent les élus d’opposition. Qui doublent donc leur courrier avec un communiqué de presse, méthode qui a fait ses preuves et qui permet, souvent, d'obtenir plus facilement une réponse, même négative.