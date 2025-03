Mise en place de la ZTL à Lyon : "Les élus poursuivent à marche forcée" fustige l’ADPL

L’Association pour le Développement de la Presqu’île de Lyon (ADPL) critique vivement la mise en place de la Zone à Trafic Limité (ZTL) à Lyon.

Dans un communiqué publié ce 5 mars, elle dénonce une concertation publique qu’elle juge biaisée et pointe des aménagements "contestés devant les Tribunaux, obsolètes, onéreux et aux conséquences néfastes." En effet, pour l'ADPL : "La consultation publique ouverte ce 4 mars 2025 est une nouvelle preuve que les élus poursuivent, à marche forcée et sans possibilité de retour en arrière".

L’un des principaux griefs concerne les "avantages excessifs" accordés aux résidents de la zone, qui peuvent obtenir des badges d’accès sans nécessairement posséder de véhicule, ainsi qu’un stationnement réservé, y compris en dehors de la ZTL. Une situation qui, selon l’ADPL, accentue les inégalités d’accès et complique encore davantage la circulation pour les autres usagers, notamment les travailleurs et commerçants.

L’association met ainsi en avant "l’amplification des effets de bord", avec un report massif de la circulation sur les zones limitrophes, provoquant nuisances sonores, pollution et détours contraignants pour rejoindre certains logements ou lieux de travail. Elle alerte en outre sur "l’abaissement manifeste de la qualité des transports", évoquant des correspondances plus longues avec des itinéraires modifiés pour plusieurs lignes de bus.

Enfin, l’ADPL pointe du doigt des aménagements jugés encombrants – bornes, potelets, feux de signalisation – qui compliqueraient l’accessibilité pour les services d’urgence et satureraient visuellement le centre-ville, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle regrette également le coût important du dispositif et l’absence d’un moratoire qui aurait permis d’en mesurer concrètement les impacts.

Face à ces critiques, l’ADPL affirme rester ouverte au dialogue et se dit prête à proposer des solutions pour "corriger les anomalies relevées".