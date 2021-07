Lyon : les VTC Marcel veulent "accompagner les Lyonnais dans leurs trajets du quotidien"

Après Uber, Heetch, Kapten, place à Marcel. Cette marque 100% française de VTC s'est implantée sur Lyon à la fin du mois de mai. Fondé en 2014 en Ile-de-France, Marcel veut être dans l'accompagnement de ses chauffeurs, comme l'explique Audrey Goudin, directrice générale de la marque : "Marcel propose une rémunération avantageuse pour nos chauffeurs partenaires. On a également un suivi personnalisé, les conducteurs sont sélectionnés, car ils ne sont pas seulement un numéro".

Ces VTC 100% tricolores s'impliquent également énormément sur les émissions liées aux trajets : "On s'engage depuis toujours dans la neutralité carbone en compensant 100% de nos émissions de CO2 liées au trajets Marcel. On est également en partenariat avec l'association Good Planet de Yann Artus Bertrand. On a aujourd'hui un chauffeur sur trois qui roule dans un véhicule propre et on encourage nos chauffeurs à la transition écologique de leur véhicule. On a été les premiers à le faire. Ça fait partie de notre ADN. C'est dans la logique des choses", ajoute-t-elle.

L'objectif de Marcel est "d'accompagner les Lyonnais dans leurs trajets du quotidien". Aujourd'hui, une centaine de chauffeurs partenaires se sont engagés avec la marque. "Un premier bilan qui est bon", conclut Audrey Goudin.

B.B.