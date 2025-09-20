Lyon : ces adjoints de Grégory Doucet qui ne devraient pas rempiler en 2026

Très logiquement - quand on compose avec essentiellement des novices en politique - des élus ont baissé les bras en cours de route, y compris des adjoints du maire écologiste.
D'autres attendront jusqu'au bout du mandat, mais devraient disparaître des radars pendant la campagne et ne seront plus élus de premier plan en cas de réélection des Verts.
Selon Tribune de Lyon, quatre adjoints ont d'ores et déjà fait part en interne de leur volonté de passer à autre chose, ou bien ils sont gentiment écartés pour fautes ou manque de services rendus.
Sans surprise, l'invisible Jean-Luc Girault, l'adjoint à la Politique de la Ville qui a traversé le mandat sans présence médiatique ni grand dossier marquant porté pour Grégory Doucet, ferait partie de la future charrette selon nos confrères.
Bertrand Maes, en charge de l'Informatique et de l'Administration générale, avait lui aussi un rôle de l'ombre, aux avancées assez peu concrètes aux yeux des Lyonnais.
Enfin, Camille Augey, adjointe à l'Economie, échaudée par la crise des commerçants, et Sonia Zdorovtzoff, adjointe aux Relations internationales mêlée à des polémiques autour de l'invitation lancée à Salah Hamouri et du conflit Ukraine-Russie, ne devraient plus être aussi proches de Grégory Doucet qu'elles l'ont été en 2020.
Mohamed Chihi (Sécurité), Céline de Laurens (Santé) et Chloë Vidal (Démocratie locale) seront aussi écartés, le maire ne serait pas satisfait de leur travail depuis 5 ans.
Nos confrères soufflent que cela permettra aussi de faire de la place aux partenaires de gauche, car le PS, et probablement LFI, comptent bien rééquilibrer le pouvoir de force local et obtenir davantage de sièges et de postes au sein d'une éventuelle majorité reconduite à l'Hôtel de Ville face à Jean-Michel Aulas.
titre d un tableau evoquant la debacle des troupes pendant la guerre de 1870 face aux prussiensSignaler Répondre
Quand on veut la ramener sur un sujet, la MOINDRE des choses et de savoir de QUOI on parle :Signaler Répondre
1- Il ne s'agit pas d'OpenOffice mais de OnlyOffice.
2- OpenOffice est très largement moins utilisée que LibreOffice, la mentionner montre que tu as 10 ans de retard.
3- Je ne cire les pompes d'AUCUN "champion", je constate juste qu'on est dans l'apparence et donc la nullité crasse. Je demande qu'est-ce c'est qu’un politique "connu" du grand public ? Un roi du tweet ? Un tiktokeur ? Je pense que les Français méritent mieux que de l’esbroufe permanente.
4- Je parle de quelqu'un jugé "transparent" qui a pourtant fait une très bonne chose avec ce passage au Libre, ce qui va arrêter d'engraisser Microsoft, petite société qui pèse plus de 3 000 milliards.
Ton cerveau lent peut-il comprendre ça ? Je ne parle PAS de Doucet, tu ne l'as même pas remarqué, c'est dire ta capacité de compréhension.
Très juste, quand tu es nul, tu t’entoures de nulsSignaler Répondre
Mohamed Chihi a servi à rien pour la sécurité à lyon. j’espère qu'il en est conscient.Signaler Répondre
Ils n'ont pas à s'inquiéter de qui devrait rempiler ou pas , pour la bonne raison qu'ils vont TOUS être virés ! d Horizons a Reconquête il y a largement de quoi faire une majorité salutaire pour Lyon et la métropole .Signaler Répondre
La liste des incompétents est longue… à commencer par le Maire lui même, triste constat, même si un certain nombre de pistes cyclables bien pensées s’imposaient !Signaler Répondre
Sur ce point ils ont fait la course à l’échalotte pour dire « On est les meilleurs ! »
Ce petit maire sur le déclin est prêt à tout pour conserver le pouvoir et ses avantages : gros salaire, voiture avec chauffeur, sirène et gyrophares bleus, secrétariat pléthorique, etcSignaler Répondre
Et même à sacrifier ses amis pour mieux faire alliance avec la bête immonde, avec l'antisémitismes crasse, avec le danger pour la démocratie que représente LFI.
les écologistes placent dans des réserves nationales plutôt que dans des villesSignaler Répondre
Oui c’est une question de survie de la France maintenant !!!Signaler Répondre
Oui et toute l’équipe : vite !Signaler Répondre
Ce n'est pas la mise à l'écart des adjoints incompétents qui changera la donne. C'est le maire lui-même qu'il faut virer. Après-tout, les erreurs de recrutement, c'est lui qui les a commises, parce qu'il est lui-même une erreur de casting.Signaler Répondre
Quand deux lyonnais se rencontrent, ils parlent d'abord de la pluie et du beau temps, puis ensuite des dernières inepties municipales.Signaler Répondre
Faites le test dans votre ascenseur, à la pause café au bureau ou devant l'école maternelle, c'est infaillible !
Lyon est devenu un terrain de jeu pour des écolos immatures. Au détriment des habitants... Vivement que tout cela cesse !
Marre de ce petit maire incompétent, qu'il retourne à Paris avec ses adjoints qui ne servent pas à grand chose d'autre que de faire ch...er les Lyonnais !Signaler Répondre
Ce que j'espère sincèrement, c'est qu'aucun adjoint ne rempile en 2026.Signaler Répondre
Ils épuisent les habitants avec leurs lubbies et leur idéologie. C'est devenu vraiment très pénibles d'habiter à Lyon depuis quelques années. Et d'ailleurs la ville de vide progressivement de ses habitants.
Ouais c est ca , après avoir 25 lignes uniquement sur lesstreme drooaaate à Frejus et curieusement jamais rien sur LFI et consortSignaler Répondre
Il se met à dos la moitié de sa garde rapprochée, pour laisser une hypothétique place à LFI et aux socialistes en fonction des négociations du second tour.Signaler Répondre
Il croit vraiment que ses adjoints vont faire campagne pour lui maintenant, alors qu'il les poignardé dans le dos et humilié ?
Je sens venir les dossiers compromettants, discrètement diffusés à la presse par vengeance...
C'est leur marque de fabrique...Signaler Répondre
Surprenant pour Mohamed Chihi, pendant les émeutes, il avait réussis à protéger la Machecroute et le picnic de Doucet !Signaler Répondre
Aucune reconnaissance !
Et puis, quid de la diversité hein ?
Il avoue que c'est une équipe de bras cassés. Il n'a plus qu'à rentrer sur Paris l'idéologue extrémiste.Signaler Répondre
Adjoint parce que je me moque de la politique spectacle ?Signaler Répondre
Parce que je rappelle qu'en passant sous logiciel libre, ça fera économiser beaucoup d'argent ?
Les gens comme toi préfèrent enrichir encore un peu plus des boîtes comme Microsoft, petit artisan qui vient de passer les 3 000 milliards de capitalisation.
Allez le mouton, va cracher au bassinet !
Il faut faire barrage à LFISignaler Répondre
Ça chie dans le froc à la mairie. Doucet est tellement serein qu’il négocie déjà avec LFI.Signaler Répondre
Je n’ose pas imaginer les têtes d’affiche, mais rien que l’idée d’un ou d’une LFI à la securité, ça file juste la gerbe.
Doucet est cuit. Aulas, va dérouler tranquillement un programme de centre droit et ciao les écolos et l’extrême gauche. Vous serez dans l’opposition. Bon débarras !
En 6 ans, le bilan de ton champion, c’est d’avoir installé open office à la maire. Tu veux quoi, qu’on lui donne une médaille pour cet exploit ?Signaler Répondre
Il faut faire barrage à LFI.Signaler Répondre
Commentaire antisémite qui n’a aucun rapport ni avec la discussion, ni avec la politique.Signaler Répondre
Doucet + LFI = non merciSignaler Répondre
Pas du tout mon ami , je tape sur personne mais je suis réaliste, la preuve je te souhaite qu’ils passent au pouvoir en 2027 et nous reparlerons posément après . L’expérience de la politique est la connaissance de ce paniers de crabes sont un avantage que j’ai appris sur le terrain justement. Bonne continuation .Signaler Répondre
Un petit exemple, celui de Bernard Tapie qui était invulnérable et protégé par mr Mitterrand en personne. Il a eut le malheur après avoir pris l’OM , de croire qu’il pouvait faire de la politique et gagner la mairie de Marseille. Mal lui en a pris , puisque même ses AMIS proche l’avait prévenu, c’est Très dangereux et plus dangereux encore que le monde des affaires et du business. Ils lui ont Laissé la Vie à l’époque c’es déjà pas mal , comme il l’avait dit à un journaliste. Et promis après à sa femme de ne plus faire de politique .
Tiens, un adjoint qui se révolte sous couvert de l'anonymat.Signaler Répondre
Une préparation de ce qui t'attend dans les prochains mois finalement ! 😂😂
depuis cette mandature, je m'applique a ne JAMAIS appliquer les préceptes écolos.Signaler Répondre
Je mets du verre dans ma poubelle ménagère, je roule en vieux diesel, j'accélère juste assez pour faire peur au cyclistes sans danger, etc.
Bizarre cette stratégie, Doudou avoue publiquement qu'il s'est planté dans les grandes largeurs. Pourquoi lui laisser une seconde chance.Signaler Répondre
Par ailleurs les élus "virés" sont encore plus demonetisés qu'ils ne l'étaient donc ça crame l'action politique du même Doudou dans ces domaines jusqu'à la fin du mandat....
Décidément les écolos sont étonnants.....
Expérience à ne surtout pas reproduire surtout qu'ils vont se vendre à LFI....
Doucet fait dans son froc. Et au second tour, les lyonnais pourront choisir entre une liste LFI ou une liste de front républicain avec Aulas.Signaler Répondre
De toute manière , la communauté juive gère la France, comme Atali pour 2005 et le non des français a l’Europe.Signaler Répondre
À vrai dire, ça vaut pour le maire en personne. Ce type est complètement ignorant culturellement et sociologiquement. On a touché le fond. Gauche ou droite, on n’avait jamais atteint un tel niveau de médiocrité dans la 3e ville de France. Il n’y a que les ignares du même acabit, ou les crédules qui gobent toutes leur bullshit de com. préfabriquée, sans rapport avec le concret, qui peuvent s’en satisfaire. Et ces crétins qui annihilent la culture et la vie sociale s’étonnent du score du RN…Signaler Répondre
le MacronisteSignaler Répondre
Cette critique vaut aussi pour les membres du cabinet du maire, recrutés par copinage sans considération de compétences ni de force de travail.Signaler Répondre
La seule motivation de ton intervention c est de taper sur lesstreme drooaaate sous couvert de dénoncer les politiques.Signaler Répondre
Un peu voyant le truc 😂
Il prépare des postes pour ses amis de LFI. Prêt à tout pour son poste. Un maire qui mérite d'être sévèrement sanctionner pour cette compromission à ce parti indigne. Tout sauf, les ecolos !Signaler Répondre
Les ecolos sont foutus. La ville sera libéréeSignaler Répondre
Chichi n'a désormais plus aucune raison de poursuivre son mandat. Puisqu'il n'a plus la confiance du maire, il doit en tirer les conséquences et démissionner.Signaler Répondre
C'est du moins ce que ferait n'importe quel responsable politique honnête et intègre.
Les intouchables d'hier deviennent des persona non grata,on voit que les élections approchent...Signaler Répondre
Doudou fait dans son froc.
L'on dit que les murs s impregnent de l âme de ceux qui y ont vécus. Ne voulant risquer aucune contamination islamogauchiste, j ai évite tous les lieux à visiter, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, ou pouvaient être ressenties leur présence, Heureusement LYON est une vieille dame qui cache bien des beautés. Mais amis Lyonnais, l annee prochaine j aimerais visiter l'hôtel de ville .. Merci d avance pour votre geste de solidarité en 2026....Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Faite le bilan des politiques est vous verrez qu’ils sont pareils. Mes parents habitent Frejus depuis longtemps, après la droite de LEOTARD qui a bâti ´ Port Frejus ´ sur des terrains inondables mais avec une qualité de vie qui était encore très recherché. Aujourd’hui, le maire RN Rachline a fait de FREJUS une ville quia tellement bâti de partout qu’elle est devenue embouteillée, étouffante ou l’insécurité n’a pas reculé, puisque pendant deux jours les commerces ont été cassés, voitures incendiées par des délinquants par centaines qui viennent de la gabelle . Le maire a demandé le renfort de CRS qui après deux jours sont venus rétablir le calme , mais pour combien de temps ? Une ville où les agressions , les cambriolages, les violences sont devenus le quotidien de cette ville où aucune autorité a réussi à éradiquer le crime organisé qui est même en progression. Alors parler de politique est une fumisterie, car je n’a habiterais pas cette ville après la mort de les parents , je vendrai tout simplement , une Côte d’Azur qui attire Que les gnes du NORD et encore cette année , ils sont paris en Bretagne, et le long de l’atlantique , il ne reste que la racaille et les retraités sur cette d’azur qui ne fait plus rêver , entre les prix indécents , exorbitants et la surpopulation c’es tolus un rêve mais un Cauchemar aujourd’hui .Signaler Répondre
Verts noirs , roses , rouge … ils sont tous des imposteurs !Signaler Répondre
Voilà qui est un très bon message pour la droite. Doucet assume le constat de son inefficacité. Les élections sont déjà pliées. Les ecolos sont foutus. Votez lyonnais !!!!Signaler Répondre
il faudrait surtout qu ils dégagent tousSignaler Répondre
Le pire, c'est qu'il croit qu'il va être ré-élu. Ça fait froid dans le dos ce manque total de lucidité.Signaler Répondre
Bye bye ChihiSignaler Répondre
Mdrrr. Décidément vous êtes très con ! Un politique sera toujours un imposteur et un menteur , qu’il soit de droite de gauche ou des extrêmes ils sont à votre image irresponsable mais carriériste et opportuniste pour vivre de vos rêves qu’ils ne peuvent réaliser puisqu’ils n’en pas les moyens .Signaler Répondre
Ils auront au moins réussi à me faire haïr à jamais l’écologisme à la française.Signaler Répondre
2026 vous ne rempilerez pas,vous les escrologistes...commencez vos cartons et valiseSignaler Répondre