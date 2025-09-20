Lyon : ces adjoints de Grégory Doucet qui ne devraient pas rempiler en 2026

Très logiquement - quand on compose avec essentiellement des novices en politique - des élus ont baissé les bras en cours de route, y compris des adjoints du maire écologiste.

D'autres attendront jusqu'au bout du mandat, mais devraient disparaître des radars pendant la campagne et ne seront plus élus de premier plan en cas de réélection des Verts.

Selon Tribune de Lyon, quatre adjoints ont d'ores et déjà fait part en interne de leur volonté de passer à autre chose, ou bien ils sont gentiment écartés pour fautes ou manque de services rendus.

Sans surprise, l'invisible Jean-Luc Girault, l'adjoint à la Politique de la Ville qui a traversé le mandat sans présence médiatique ni grand dossier marquant porté pour Grégory Doucet, ferait partie de la future charrette selon nos confrères.

Bertrand Maes, en charge de l'Informatique et de l'Administration générale, avait lui aussi un rôle de l'ombre, aux avancées assez peu concrètes aux yeux des Lyonnais.

Enfin, Camille Augey, adjointe à l'Economie, échaudée par la crise des commerçants, et Sonia Zdorovtzoff, adjointe aux Relations internationales mêlée à des polémiques autour de l'invitation lancée à Salah Hamouri et du conflit Ukraine-Russie, ne devraient plus être aussi proches de Grégory Doucet qu'elles l'ont été en 2020.

Mohamed Chihi (Sécurité), Céline de Laurens (Santé) et Chloë Vidal (Démocratie locale) seront aussi écartés, le maire ne serait pas satisfait de leur travail depuis 5 ans.

Nos confrères soufflent que cela permettra aussi de faire de la place aux partenaires de gauche, car le PS, et probablement LFI, comptent bien rééquilibrer le pouvoir de force local et obtenir davantage de sièges et de postes au sein d'une éventuelle majorité reconduite à l'Hôtel de Ville face à Jean-Michel Aulas.