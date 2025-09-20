Politique

Lyon : ces adjoints de Grégory Doucet qui ne devraient pas rempiler en 2026 - LyonMag

Au cours du mandat, l'exécutif de Grégory Doucet à Lyon a plusieurs fois changé de forme et de visages.

Très logiquement - quand on compose avec essentiellement des novices en politique - des élus ont baissé les bras en cours de route, y compris des adjoints du maire écologiste.

D'autres attendront jusqu'au bout du mandat, mais devraient disparaître des radars pendant la campagne et ne seront plus élus de premier plan en cas de réélection des Verts.

Selon Tribune de Lyon, quatre adjoints ont d'ores et déjà fait part en interne de leur volonté de passer à autre chose, ou bien ils sont gentiment écartés pour fautes ou manque de services rendus.

Sans surprise, l'invisible Jean-Luc Girault, l'adjoint à la Politique de la Ville qui a traversé le mandat sans présence médiatique ni grand dossier marquant porté pour Grégory Doucet, ferait partie de la future charrette selon nos confrères.

Bertrand Maes, en charge de l'Informatique et de l'Administration générale, avait lui aussi un rôle de l'ombre, aux avancées assez peu concrètes aux yeux des Lyonnais.

Enfin, Camille Augey, adjointe à l'Economie, échaudée par la crise des commerçants, et Sonia Zdorovtzoff, adjointe aux Relations internationales mêlée à des polémiques autour de l'invitation lancée à Salah Hamouri et du conflit Ukraine-Russie, ne devraient plus être aussi proches de Grégory Doucet qu'elles l'ont été en 2020.

Mohamed Chihi (Sécurité), Céline de Laurens (Santé) et Chloë Vidal (Démocratie locale) seront aussi écartés, le maire ne serait pas satisfait de leur travail depuis 5 ans.

Nos confrères soufflent que cela permettra aussi de faire de la place aux partenaires de gauche, car le PS, et probablement LFI, comptent bien rééquilibrer le pouvoir de force local et obtenir davantage de sièges et de postes au sein d'une éventuelle majorité reconduite à l'Hôtel de Ville face à Jean-Michel Aulas.

Tags :

Grégory Doucet

Camille Augey

Sonia Zdorovtzoff

avatar
leur comportement rappelle :"les dernieres cartouches" le 22/09/2025 à 07:54

titre d un tableau evoquant la debacle des troupes pendant la guerre de 1870 face aux prussiens

avatar
Une médaille, je sais pas, mais un cerveau pour toi, sûrement le 21/09/2025 à 22:10
Une médaille, peut-être ? a écrit le 20/09/2025 à 19h30

En 6 ans, le bilan de ton champion, c’est d’avoir installé open office à la maire. Tu veux quoi, qu’on lui donne une médaille pour cet exploit ?

Quand on veut la ramener sur un sujet, la MOINDRE des choses et de savoir de QUOI on parle :
1- Il ne s'agit pas d'OpenOffice mais de OnlyOffice.
2- OpenOffice est très largement moins utilisée que LibreOffice, la mentionner montre que tu as 10 ans de retard.
3- Je ne cire les pompes d'AUCUN "champion", je constate juste qu'on est dans l'apparence et donc la nullité crasse. Je demande qu'est-ce c'est qu’un politique "connu" du grand public ? Un roi du tweet ? Un tiktokeur ? Je pense que les Français méritent mieux que de l’esbroufe permanente.
4- Je parle de quelqu'un jugé "transparent" qui a pourtant fait une très bonne chose avec ce passage au Libre, ce qui va arrêter d'engraisser Microsoft, petite société qui pèse plus de 3 000 milliards.

Ton cerveau lent peut-il comprendre ça ? Je ne parle PAS de Doucet, tu ne l'as même pas remarqué, c'est dire ta capacité de compréhension.

avatar
La comédie a assez duré le 21/09/2025 à 21:46
Schuss69 a écrit le 21/09/2025 à 06h58

Ce n'est pas la mise à l'écart des adjoints incompétents qui changera la donne. C'est le maire lui-même qu'il faut virer. Après-tout, les erreurs de recrutement, c'est lui qui les a commises, parce qu'il est lui-même une erreur de casting.

Très juste, quand tu es nul, tu t’entoures de nuls

avatar
aimelyon le 21/09/2025 à 12:52

Mohamed Chihi a servi à rien pour la sécurité à lyon. j’espère qu'il en est conscient.

avatar
Monpays le 21/09/2025 à 10:17

Ils n'ont pas à s'inquiéter de qui devrait rempiler ou pas , pour la bonne raison qu'ils vont TOUS être virés ! d Horizons a Reconquête il y a largement de quoi faire une majorité salutaire pour Lyon et la métropole .

avatar
Dogmatique et Dramatique! le 21/09/2025 à 09:14

La liste des incompétents est longue… à commencer par le Maire lui même, triste constat, même si un certain nombre de pistes cyclables bien pensées s’imposaient !
Sur ce point ils ont fait la course à l’échalotte pour dire « On est les meilleurs ! »

avatar
L'amour du pouvoir... le 21/09/2025 à 08:24

Ce petit maire sur le déclin est prêt à tout pour conserver le pouvoir et ses avantages : gros salaire, voiture avec chauffeur, sirène et gyrophares bleus, secrétariat pléthorique, etc

Et même à sacrifier ses amis pour mieux faire alliance avec la bête immonde, avec l'antisémitismes crasse, avec le danger pour la démocratie que représente LFI.

avatar
Leont le 21/09/2025 à 08:18

les écologistes placent dans des réserves nationales plutôt que dans des villes

avatar
pie69 le 21/09/2025 à 07:42
Sécurité a écrit le 20/09/2025 à 19h37

Il faut faire barrage à LFI

Oui c’est une question de survie de la France maintenant !!!

avatar
pie69 le 21/09/2025 à 07:41
Gui a écrit le 20/09/2025 à 20h11

Il avoue que c'est une équipe de bras cassés. Il n'a plus qu'à rentrer sur Paris l'idéologue extrémiste.

Oui et toute l’équipe : vite !

avatar
Schuss69 le 21/09/2025 à 06:58

Ce n'est pas la mise à l'écart des adjoints incompétents qui changera la donne. C'est le maire lui-même qu'il faut virer. Après-tout, les erreurs de recrutement, c'est lui qui les a commises, parce qu'il est lui-même une erreur de casting.

avatar
Personne n'aime ce maire de toute façon le 20/09/2025 à 23:12

Quand deux lyonnais se rencontrent, ils parlent d'abord de la pluie et du beau temps, puis ensuite des dernières inepties municipales.

Faites le test dans votre ascenseur, à la pause café au bureau ou devant l'école maternelle, c'est infaillible !

Lyon est devenu un terrain de jeu pour des écolos immatures. Au détriment des habitants... Vivement que tout cela cesse !

avatar
Les poubelles de l'histoire le 20/09/2025 à 23:07

Marre de ce petit maire incompétent, qu'il retourne à Paris avec ses adjoints qui ne servent pas à grand chose d'autre que de faire ch...er les Lyonnais !

avatar
Je n'en peux plus de cette équipe municipale le 20/09/2025 à 23:06

Ce que j'espère sincèrement, c'est qu'aucun adjoint ne rempile en 2026.

Ils épuisent les habitants avec leurs lubbies et leur idéologie. C'est devenu vraiment très pénibles d'habiter à Lyon depuis quelques années. Et d'ailleurs la ville de vide progressivement de ses habitants.

avatar
Va te coucher le 20/09/2025 à 22:30
Bonne soirée à tous . a écrit le 20/09/2025 à 18h50

Pas du tout mon ami , je tape sur personne mais je suis réaliste, la preuve je te souhaite qu’ils passent au pouvoir en 2027 et nous reparlerons posément après . L’expérience de la politique est la connaissance de ce paniers de crabes sont un avantage que j’ai appris sur le terrain justement. Bonne continuation .
Un petit exemple, celui de Bernard Tapie qui était invulnérable et protégé par mr Mitterrand en personne. Il a eut le malheur après avoir pris l’OM , de croire qu’il pouvait faire de la politique et gagner la mairie de Marseille. Mal lui en a pris , puisque même ses AMIS proche l’avait prévenu, c’est Très dangereux et plus dangereux encore que le monde des affaires et du business. Ils lui ont Laissé la Vie à l’époque c’es déjà pas mal , comme il l’avait dit à un journaliste. Et promis après à sa femme de ne plus faire de politique .

Ouais c est ca , après avoir 25 lignes uniquement sur lesstreme drooaaate à Frejus et curieusement jamais rien sur LFI et consort

avatar
Brutus Doucet le 20/09/2025 à 22:19

Il se met à dos la moitié de sa garde rapprochée, pour laisser une hypothétique place à LFI et aux socialistes en fonction des négociations du second tour.

Il croit vraiment que ses adjoints vont faire campagne pour lui maintenant, alors qu'il les poignardé dans le dos et humilié ?

Je sens venir les dossiers compromettants, discrètement diffusés à la presse par vengeance...

avatar
Pfuiiii le 20/09/2025 à 22:00
mamipouzo a écrit le 20/09/2025 à 15h15

Le pire, c'est qu'il croit qu'il va être ré-élu. Ça fait froid dans le dos ce manque total de lucidité.

C'est leur marque de fabrique...

avatar
Lolotooooooooooo le 20/09/2025 à 21:21

Surprenant pour Mohamed Chihi, pendant les émeutes, il avait réussis à protéger la Machecroute et le picnic de Doucet !

Aucune reconnaissance !

Et puis, quid de la diversité hein ?

avatar
Gui le 20/09/2025 à 20:11

Il avoue que c'est une équipe de bras cassés. Il n'a plus qu'à rentrer sur Paris l'idéologue extrémiste.

avatar
@ Glandu le 20/09/2025 à 19:46
@gauchiste a écrit le 20/09/2025 à 18h30

Tiens, un adjoint qui se révolte sous couvert de l'anonymat.

Une préparation de ce qui t'attend dans les prochains mois finalement ! 😂😂

Adjoint parce que je me moque de la politique spectacle ?
Parce que je rappelle qu'en passant sous logiciel libre, ça fera économiser beaucoup d'argent ?
Les gens comme toi préfèrent enrichir encore un peu plus des boîtes comme Microsoft, petit artisan qui vient de passer les 3 000 milliards de capitalisation.
Allez le mouton, va cracher au bassinet !

avatar
Sécurité le 20/09/2025 à 19:37
Ligne Rouge a écrit le 20/09/2025 à 18h53

Doucet + LFI = non merci

Il faut faire barrage à LFI

avatar
Smecta vert le 20/09/2025 à 19:35

Ça chie dans le froc à la mairie. Doucet est tellement serein qu’il négocie déjà avec LFI.
Je n’ose pas imaginer les têtes d’affiche, mais rien que l’idée d’un ou d’une LFI à la securité, ça file juste la gerbe.
Doucet est cuit. Aulas, va dérouler tranquillement un programme de centre droit et ciao les écolos et l’extrême gauche. Vous serez dans l’opposition. Bon débarras !

avatar
Une médaille, peut-être ? le 20/09/2025 à 19:30
Droitardisme, politique spectacle et stupidité humaine a écrit le 20/09/2025 à 14h08

1- C'est QUOI au juste un politique (adjoint, ministre) connu du grand public ? Un pro de la politique qui est là depuis toujours comme le gourou Mélanchon ? Une personne qui passe à la télé ? Une personne qui fait la une de journaux pour faits divers ? Une personne qui fait la une de la presse people ?
Je remarque qu'on se plaint toujours du fait qu'ils sont inconnus, comme si les gens devaient être connus du jour au lendemain, il faut bien commencer un jour non ? Par contre, mentionner leurs capacités et compétences, ça intéresse beaucoup moins... Société du spectacle pour des ânes. Travailler au lieu de se faire mousser, notions inconnues pour les amateurs de frivolités politiques.

2- Je cite :
"Bertrand Maes, en charge de l'Informatique et de l'Administration générale, avait lui aussi un rôle de l'ombre, aux avancées assez peu concrètes aux yeux des Lyonnais."
Pas d'accord, il fait passer la Ville sous logiciel libre, terminé Microsoft. Il est tout de même étonnant que des gens (certains droitardés) qui parlent de gabegie financière, d'indépendance nationale, de force nationale ne soient pas au courant de cela. En plus d'être couchés devant Poutine, ceux-là souhaiteraient qu'on soit aussi à plat ventre devant les Ricains. Et ça ose donner des leçons de nationalisme et de Patrie...

En 6 ans, le bilan de ton champion, c’est d’avoir installé open office à la maire. Tu veux quoi, qu’on lui donne une médaille pour cet exploit ?

avatar
Lyon n’est pas une ville d’extrême gauche le 20/09/2025 à 19:26
Bizarre a écrit le 20/09/2025 à 18h25

Bizarre cette stratégie, Doudou avoue publiquement qu'il s'est planté dans les grandes largeurs. Pourquoi lui laisser une seconde chance.
Par ailleurs les élus "virés" sont encore plus demonetisés qu'ils ne l'étaient donc ça crame l'action politique du même Doudou dans ces domaines jusqu'à la fin du mandat....
Décidément les écolos sont étonnants.....
Expérience à ne surtout pas reproduire surtout qu'ils vont se vendre à LFI....

Il faut faire barrage à LFI.

avatar
Poubelles de l’histoire le 20/09/2025 à 19:17
Rotchild le patron de Macron . a écrit le 20/09/2025 à 18h10

De toute manière , la communauté juive gère la France, comme Atali pour 2005 et le non des français a l’Europe.

Commentaire antisémite qui n’a aucun rapport ni avec la discussion, ni avec la politique.

avatar
Ligne Rouge le 20/09/2025 à 18:53

Doucet + LFI = non merci

avatar
Bonne soirée à tous . le 20/09/2025 à 18:50
Oui on a compris a écrit le 20/09/2025 à 17h01

La seule motivation de ton intervention c est de taper sur lesstreme drooaaate sous couvert de dénoncer les politiques.
Un peu voyant le truc 😂

Pas du tout mon ami , je tape sur personne mais je suis réaliste, la preuve je te souhaite qu’ils passent au pouvoir en 2027 et nous reparlerons posément après . L’expérience de la politique est la connaissance de ce paniers de crabes sont un avantage que j’ai appris sur le terrain justement. Bonne continuation .
Un petit exemple, celui de Bernard Tapie qui était invulnérable et protégé par mr Mitterrand en personne. Il a eut le malheur après avoir pris l’OM , de croire qu’il pouvait faire de la politique et gagner la mairie de Marseille. Mal lui en a pris , puisque même ses AMIS proche l’avait prévenu, c’est Très dangereux et plus dangereux encore que le monde des affaires et du business. Ils lui ont Laissé la Vie à l’époque c’es déjà pas mal , comme il l’avait dit à un journaliste. Et promis après à sa femme de ne plus faire de politique .

avatar
@gauchiste le 20/09/2025 à 18:30
Droitardisme, politique spectacle et stupidité humaine a écrit le 20/09/2025 à 14h08

1- C'est QUOI au juste un politique (adjoint, ministre) connu du grand public ? Un pro de la politique qui est là depuis toujours comme le gourou Mélanchon ? Une personne qui passe à la télé ? Une personne qui fait la une de journaux pour faits divers ? Une personne qui fait la une de la presse people ?
Je remarque qu'on se plaint toujours du fait qu'ils sont inconnus, comme si les gens devaient être connus du jour au lendemain, il faut bien commencer un jour non ? Par contre, mentionner leurs capacités et compétences, ça intéresse beaucoup moins... Société du spectacle pour des ânes. Travailler au lieu de se faire mousser, notions inconnues pour les amateurs de frivolités politiques.

2- Je cite :
"Bertrand Maes, en charge de l'Informatique et de l'Administration générale, avait lui aussi un rôle de l'ombre, aux avancées assez peu concrètes aux yeux des Lyonnais."
Pas d'accord, il fait passer la Ville sous logiciel libre, terminé Microsoft. Il est tout de même étonnant que des gens (certains droitardés) qui parlent de gabegie financière, d'indépendance nationale, de force nationale ne soient pas au courant de cela. En plus d'être couchés devant Poutine, ceux-là souhaiteraient qu'on soit aussi à plat ventre devant les Ricains. Et ça ose donner des leçons de nationalisme et de Patrie...

Tiens, un adjoint qui se révolte sous couvert de l'anonymat.

Une préparation de ce qui t'attend dans les prochains mois finalement ! 😂😂

avatar
idem le 20/09/2025 à 18:28
AntiVers a écrit le 20/09/2025 à 14h54

Ils auront au moins réussi à me faire haïr à jamais l’écologisme à la française.

depuis cette mandature, je m'applique a ne JAMAIS appliquer les préceptes écolos.

Je mets du verre dans ma poubelle ménagère, je roule en vieux diesel, j'accélère juste assez pour faire peur au cyclistes sans danger, etc.

avatar
Bizarre le 20/09/2025 à 18:25

Bizarre cette stratégie, Doudou avoue publiquement qu'il s'est planté dans les grandes largeurs. Pourquoi lui laisser une seconde chance.
Par ailleurs les élus "virés" sont encore plus demonetisés qu'ils ne l'étaient donc ça crame l'action politique du même Doudou dans ces domaines jusqu'à la fin du mandat....
Décidément les écolos sont étonnants.....
Expérience à ne surtout pas reproduire surtout qu'ils vont se vendre à LFI....

avatar
Panique à l'hôtel de ville le 20/09/2025 à 18:13

Doucet fait dans son froc. Et au second tour, les lyonnais pourront choisir entre une liste LFI ou une liste de front républicain avec Aulas.

avatar
Rotchild le patron de Macron . le 20/09/2025 à 18:10
La totale a écrit le 20/09/2025 à 17h43

À vrai dire, ça vaut pour le maire en personne. Ce type est complètement ignorant culturellement et sociologiquement. On a touché le fond. Gauche ou droite, on n’avait jamais atteint un tel niveau de médiocrité dans la 3e ville de France. Il n’y a que les ignares du même acabit, ou les crédules qui gobent toutes leur bullshit de com. préfabriquée, sans rapport avec le concret, qui peuvent s’en satisfaire. Et ces crétins qui annihilent la culture et la vie sociale s’étonnent du score du RN…

De toute manière , la communauté juive gère la France, comme Atali pour 2005 et le non des français a l’Europe.

avatar
La totale le 20/09/2025 à 17:43
@scandaleux a écrit le 20/09/2025 à 17h08

Cette critique vaut aussi pour les membres du cabinet du maire, recrutés par copinage sans considération de compétences ni de force de travail.

À vrai dire, ça vaut pour le maire en personne. Ce type est complètement ignorant culturellement et sociologiquement. On a touché le fond. Gauche ou droite, on n’avait jamais atteint un tel niveau de médiocrité dans la 3e ville de France. Il n’y a que les ignares du même acabit, ou les crédules qui gobent toutes leur bullshit de com. préfabriquée, sans rapport avec le concret, qui peuvent s’en satisfaire. Et ces crétins qui annihilent la culture et la vie sociale s’étonnent du score du RN…

avatar
oh il est énervé le 20/09/2025 à 17:36
AntiLFI a écrit le 20/09/2025 à 16h55

Il prépare des postes pour ses amis de LFI. Prêt à tout pour son poste. Un maire qui mérite d'être sévèrement sanctionner pour cette compromission à ce parti indigne. Tout sauf, les ecolos !

le Macroniste

avatar
@scandaleux le 20/09/2025 à 17:08
Scandaleux a écrit le 20/09/2025 à 14h18

Dire qu’on a rémunéré ces incompétents pendant 6 ans !! Il y en a pour des dizaines de millions d’€… La plupart d’entre eux n’avaient pour seules qualifications que de faire partie du réseau militant du maire !

C’est indigne.Devant le constat de leur incompétence, ils auraient dû partir d’eux-mêmes s’ils avaient une once d’honnêteté et de respect pour leurs concitoyens !!

Comme si cela ne suffisait pas, Grégory Doucet a aussi triplé le nombre autorisé de collaborateurs politiques, d’après l’enquête de la cour régionale des comptes, toujours à nos frais. Allez-y Doucet, faites-vous plaisir, c’est pas votre argent, c’est celui des travailleurs ! Des fois que la quantité pallie les lacunes : 1 amateur x 4 = ?? Des dizaines et des dizaines de millions d’€ pour un résultat médiocre !

PLUS JAMAIS EELV !!

Cette critique vaut aussi pour les membres du cabinet du maire, recrutés par copinage sans considération de compétences ni de force de travail.

avatar
Oui on a compris le 20/09/2025 à 17:01
Les maires sont des opportunistes. a écrit le 20/09/2025 à 16h04

Faite le bilan des politiques est vous verrez qu’ils sont pareils. Mes parents habitent Frejus depuis longtemps, après la droite de LEOTARD qui a bâti ´ Port Frejus ´ sur des terrains inondables mais avec une qualité de vie qui était encore très recherché. Aujourd’hui, le maire RN Rachline a fait de FREJUS une ville quia tellement bâti de partout qu’elle est devenue embouteillée, étouffante ou l’insécurité n’a pas reculé, puisque pendant deux jours les commerces ont été cassés, voitures incendiées par des délinquants par centaines qui viennent de la gabelle . Le maire a demandé le renfort de CRS qui après deux jours sont venus rétablir le calme , mais pour combien de temps ? Une ville où les agressions , les cambriolages, les violences sont devenus le quotidien de cette ville où aucune autorité a réussi à éradiquer le crime organisé qui est même en progression. Alors parler de politique est une fumisterie, car je n’a habiterais pas cette ville après la mort de les parents , je vendrai tout simplement , une Côte d’Azur qui attire Que les gnes du NORD et encore cette année , ils sont paris en Bretagne, et le long de l’atlantique , il ne reste que la racaille et les retraités sur cette d’azur qui ne fait plus rêver , entre les prix indécents , exorbitants et la surpopulation c’es tolus un rêve mais un Cauchemar aujourd’hui .

La seule motivation de ton intervention c est de taper sur lesstreme drooaaate sous couvert de dénoncer les politiques.
Un peu voyant le truc 😂

avatar
AntiLFI le 20/09/2025 à 16:55

Il prépare des postes pour ses amis de LFI. Prêt à tout pour son poste. Un maire qui mérite d'être sévèrement sanctionner pour cette compromission à ce parti indigne. Tout sauf, les ecolos !

avatar
2026 ! le 20/09/2025 à 16:49
Lyon2026revient a écrit le 20/09/2025 à 16h41

L'on dit que les murs s impregnent de l âme de ceux qui y ont vécus. Ne voulant risquer aucune contamination islamogauchiste, j ai évite tous les lieux à visiter, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, ou pouvaient être ressenties leur présence, Heureusement LYON est une vieille dame qui cache bien des beautés. Mais amis Lyonnais, l annee prochaine j aimerais visiter l'hôtel de ville .. Merci d avance pour votre geste de solidarité en 2026....
Ni oubli, ni pardon

Les ecolos sont foutus. La ville sera libérée

avatar
Fin de mandat, clap de fin le 20/09/2025 à 16:49

Chichi n'a désormais plus aucune raison de poursuivre son mandat. Puisqu'il n'a plus la confiance du maire, il doit en tirer les conséquences et démissionner.

C'est du moins ce que ferait n'importe quel responsable politique honnête et intègre.

avatar
Wallah',. le 20/09/2025 à 16:48

Les intouchables d'hier deviennent des persona non grata,on voit que les élections approchent...
Doudou fait dans son froc.

avatar
Lyon2026revient le 20/09/2025 à 16:41

L'on dit que les murs s impregnent de l âme de ceux qui y ont vécus. Ne voulant risquer aucune contamination islamogauchiste, j ai évite tous les lieux à visiter, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, ou pouvaient être ressenties leur présence, Heureusement LYON est une vieille dame qui cache bien des beautés. Mais amis Lyonnais, l annee prochaine j aimerais visiter l'hôtel de ville .. Merci d avance pour votre geste de solidarité en 2026....
Ni oubli, ni pardon

avatar
Les maires sont des opportunistes. le 20/09/2025 à 16:04

Faite le bilan des politiques est vous verrez qu’ils sont pareils. Mes parents habitent Frejus depuis longtemps, après la droite de LEOTARD qui a bâti ´ Port Frejus ´ sur des terrains inondables mais avec une qualité de vie qui était encore très recherché. Aujourd’hui, le maire RN Rachline a fait de FREJUS une ville quia tellement bâti de partout qu’elle est devenue embouteillée, étouffante ou l’insécurité n’a pas reculé, puisque pendant deux jours les commerces ont été cassés, voitures incendiées par des délinquants par centaines qui viennent de la gabelle . Le maire a demandé le renfort de CRS qui après deux jours sont venus rétablir le calme , mais pour combien de temps ? Une ville où les agressions , les cambriolages, les violences sont devenus le quotidien de cette ville où aucune autorité a réussi à éradiquer le crime organisé qui est même en progression. Alors parler de politique est une fumisterie, car je n’a habiterais pas cette ville après la mort de les parents , je vendrai tout simplement , une Côte d’Azur qui attire Que les gnes du NORD et encore cette année , ils sont paris en Bretagne, et le long de l’atlantique , il ne reste que la racaille et les retraités sur cette d’azur qui ne fait plus rêver , entre les prix indécents , exorbitants et la surpopulation c’es tolus un rêve mais un Cauchemar aujourd’hui .

avatar
577 putes et pas moyens de tirés un coup ? Lol le 20/09/2025 à 15:38

Verts noirs , roses , rouge … ils sont tous des imposteurs !

avatar
2026 ! le 20/09/2025 à 15:34

Voilà qui est un très bon message pour la droite. Doucet assume le constat de son inefficacité. Les élections sont déjà pliées. Les ecolos sont foutus. Votez lyonnais !!!!

avatar
cri69 le 20/09/2025 à 15:18

il faudrait surtout qu ils dégagent tous

avatar
mamipouzo le 20/09/2025 à 15:15

Le pire, c'est qu'il croit qu'il va être ré-élu. Ça fait froid dans le dos ce manque total de lucidité.

avatar
mirou69 le 20/09/2025 à 15:07

Bye bye Chihi

avatar
Narcok le 20/09/2025 à 14:54
Kool a écrit le 20/09/2025 à 14h36

2026 vous ne rempilerez pas,vous les escrologistes...commencez vos cartons et valise

Mdrrr. Décidément vous êtes très con ! Un politique sera toujours un imposteur et un menteur , qu’il soit de droite de gauche ou des extrêmes ils sont à votre image irresponsable mais carriériste et opportuniste pour vivre de vos rêves qu’ils ne peuvent réaliser puisqu’ils n’en pas les moyens .

avatar
AntiVers le 20/09/2025 à 14:54

Ils auront au moins réussi à me faire haïr à jamais l’écologisme à la française.

avatar
Kool le 20/09/2025 à 14:36

2026 vous ne rempilerez pas,vous les escrologistes...commencez vos cartons et valise

