Près de Lyon : réouverture repoussée pour l’école de Villefranche-sur-Saône infestée par les punaises de lit

La date a finalement été repoussée de quelques jours. L’école primaire Albert-Camus de Villefranche-sur-Saône pourra de nouveau accueillir les élèves ce lundi 25 septembre.

L’établissement avait temporairement fermé ses portes en début de semaine en raison d’une invasion de punaises de lit. Ce report doit "permettre le traitement du lieu d’origine des punaises de lit, qui est extérieur à l’établissement", explique la municipalité caladoise dans un communiqué ce mercredi après-midi.

"En complément, les services de la Ville ont pu trouver un vaporisateur professionnel. Celui-ci permettra une action supplémentaire de prévention, en vaporisant l’ensemble de l’établissement scolaire à plus de 90°. Cette technique fait partie des traitements recommandés. De plus, pour optimiser la sécurité sanitaire au moment du retour des élèves, la Mairie va également acquérir des boites permettant d’isoler les cartables et le matériel pédagogique", peut-on aussi lire.

Les familles des élèves ont été informées de cette nouvelle information. Une solution de garde sera proposée aux parents ne pouvant pas garder leur enfant à la maison. L’équipe pédagogique et les enseignants seront présents ce jeudi matin à l’école Albert-Camus afin d’orienter les élèves concernés.