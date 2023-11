Mickaël Paccaud : "Avec l'expérimentation de l'uniforme dans la région, que l'esprit d'équipe se renforce"

Saisissant au vol la polémique autour de l'abaya à la rentrée de septembre dernier, Laurent Wauquiez va tester l'uniforme dans cinq lycées volontaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes (3 publics et 2 privés).

Pour Mickaël Paccaud, "l'uniforme est une solution : sentiment d'appartenance, fierté, cohésion. On espère qu'avec ça, l'esprit d'équipe puisse se renforcer, que ça gomme les différences, que ça lutte contre le harcèlement et pour la laïcité".

"On ne sait pas à la fin si ça fonctionnera ou pas. Mais il faut tester", reconnaît le conseiller régional, également adjoint au maire de Mions.

Les lycéens choisis vont-ils se retrouver avec la tenue chic à l'anglaise ? "Ca sera un uniforme de 2023, ça sera une tenue adaptée", tempère Mickaël Paccaud, qui laisse entendre que les élèves auront un polo et un sweat, probablement personnalisés pour chaque établissement.

Récemment, l'opposition s'était alliée pour mener une grande consultation des lycéens et des personnels, pour montrer que les investissements de la Région n'étaient pas suffisants. L'élu estime que cette "mission lycées ne ressemble en rien à une mission. On a 2% des lycéens qui ont répondu. Vous pouviez avoir 90 ans, habiter en Bretagne et répondre. C'est hallucinant".

