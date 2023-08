Homme retrouvé mort dans des toilettes à Vénissieux : un appel à témoins lancé

Dans la nuit du 21 août ou le lendemain dans la matinée, un homme est mort dans des toilettes publiques sur le boulevard Gérin à Vénissieux. Les forces de l’ordre sont à la recherche d'informations pour comprendre ce qu’il s’est passé.

Un appel à témoins a donc été lancé pour toute personne qui aurait aperçu la victime avant sa mort. L’homme de 1m69 aux cheveux bruns courts et yeux marron avait une barbe de quelques jours et portait un t-shirt de l’Olympique Lyonnais de couleur rouge, un short de même couleur ainsi qu'une paire de chaussures "TN" de la marque Nike de couleur noire, bleue et rouge.

Toute personne susceptible de l’avoir aperçu est invité à appeler le groupe d’appui judiciaire au 04.72.50.04.76.