Un corps retrouvé à Doizieux : s’agit-il du professeur de philosophie disparu en mai ?

La disparition de Christophe Barbereau, qui intriguait enquêteurs, proches et habitants depuis le 11 mai, pourrait avoir trouvé un dénouement tragique. Ce jour-là, l’enseignant de 44 ans domicilié à Reventin-Vaugris (Isère) avait quitté son domicile à moto en direction du massif du Pilat, avant de se volatiliser.

Cinq jours plus tard, sa BMW S1000R et son casque avaient été découverts sur un sentier de randonnée à Doizieux, dans la Loire. Les gendarmes avaient alors lancé des recherches dans les bois environnants et une battue de près de 200 personnes avait été organisée, sans résultat.

Selon le Dauphiné libéré, samedi 11 octobre en fin de matinée, un chasseur a fait une découverte macabre dans cette même forêt : un corps en état de décomposition avancée, présenté comme celui d’un homme qui se serait pendu. Le secteur correspond à la zone des premières investigations.

Une autopsie doit désormais être pratiquée et des prélèvements réalisés pour confirmer formellement l’identité du défunt.

Avant sa disparition, Christophe Barbereau, professeur de philosophie au lycée Ella Fitzgerald de Vienne/Saint-Romain-en-Gal, avait laissé une lettre d’adieu à ses proches et un message d’encouragement à ses élèves pour le baccalauréat. Aucune activité n’avait ensuite été relevée sur ses comptes bancaires et son téléphone était resté inactif. Son dernier achat avait été effectué dans un magasin de bricolage de Vienne : une corde et du ruban adhésif.

Parallèlement, l’enseignant était visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineur, déposées à Blois et à Chartres. Les faits reprochés remonteraient à plus de quinze ans, alors qu’il était moniteur de judo dans le centre de la France. L’une des plaignantes, aujourd’hui âgée de 30 ans, affirme avoir été agressée à partir de ses 14 ans. Elle avait conservé des contacts avec lui et aurait même reçu un message vocal de sa part quatre jours avant sa disparition.