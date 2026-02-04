En lice dans tous les tableaux, l’OL ne veut pas interrompre brutalement son parcours en Coupe de France. Car les Lyonnais ont "l’ambition d’aller loin dans cette... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Mercredi 4 Février 2026 à 07h06
Coupe de France : l’OL reçoit Laval avec des ambitions
L'OL reçoit Laval ce mercredi en Coupe de France.
Tags :
ol
coupe de france
0 commentaireLaisser un commentaire
Pas encore de commentaire, soyez le premier !
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.