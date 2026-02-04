OL en direct

Coupe de France : l’OL reçoit Laval avec des ambitions

L'OL reçoit Laval ce mercredi en Coupe de France.

En lice dans tous les tableaux, l’OL ne veut pas interrompre brutalement son parcours en Coupe de France. Car les Lyonnais ont "l’ambition d’aller loin dans cette... (Lire la suite sur Lyon Foot)

