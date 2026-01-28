Bien qu'endeuillés par la mort de sept d'entre eux sur la route, les supporters du PAOK ont été interdits de centre-ville de Lyon avant le coup d'envoi du match contre l'OL ce jeudi soir au Groupama Stadium (Lire la suite sur Lyon Foot)
Mercredi 28 Janvier 2026 à 09h00
Avant OL-PAOK, les supporters grecs interdits de centre-ville à Lyon
Les ultras grecs ne sont pas réputés pour leur gentillesse.
Tags :
ol
olympique lyonnais
Ils sont surtout en deuil, pas sûr qu'ils fassent les c... cette fois.Signaler Répondre