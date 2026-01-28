Sécurité

Avant OL-PAOK, les supporters grecs interdits de centre-ville à Lyon

Les ultras grecs ne sont pas réputés pour leur gentillesse.

Bien qu'endeuillés par la mort de sept d'entre eux sur la route, les supporters du PAOK ont été interdits de centre-ville de Lyon avant le coup d'envoi du match contre l'OL ce jeudi soir au Groupama Stadium (Lire la suite sur Lyon Foot)

Ex Précisions le 28/01/2026 à 09:18

Ils sont surtout en deuil, pas sûr qu'ils fassent les c... cette fois.

