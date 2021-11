Prise illégale d'intérêts : l'ancien maire de Givors définitivement condamné

C'est le Progrès qui révèle la nouvelle condamnation, cette fois définitive, de Martial Passi, ancien maire PCF de Givors de 1993 à 2017.

Pour les faits de prise illégale d'intérêt qui lui étaient reprochés après avoir fait embaucher sa propre soeur Muriel Goux à la mairie givordine, le communiste écope de 6 mois de prison avec sursis et trois ans d'inégibilité.

C'est une peine plus importante que lors de la première audience en appel qui remonte à 2 ans. Martial Passi, condamné en 2017 à 6 mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et 3 ans d'inégibilité, avait fait appel, notamment pour espérer pouvoir se présenter aux municipales 2020. Bingo puisqu'en 2019, l'inégibilité avait été réduite à un an, et l'amende avait disparu.

Sauf que l'ancien vice-président de Gérard Collomb à la Métropole de Lyon avait décidé de porter l'affaire devant la cour de cassation. Et cette dernière, en mars 2020, juste avant le premier tour du scrutin municipal, redonnait à la cour d'appel de Lyon le soin de rejuger le dossier Passi-Goux.

A noter que sa soeur avait elle bénéficié du passage en cour de cassation puisque sa condamnation était passée de 4 à 3 mois de prison avec sursis.

Pour rappel, c'est Mohamed Boudjellaba, alors conseiller d'opposition, qui avait porté la plainte à l'origine de l'affaire. Devenu maire de Givors à l'été 2020, il a depuis perdu son siège après un recours de sa rivale communiste Christiane Charnay... Un partout, balle au centre. La nouvelle élection municipale givordine est prévue le 5 décembre.