Législatives 2024 : le maire de Givors envisage de se présenter

Plusieurs noms circulent à Lyon, mais en périphérie également les cartes pourraient être rebattues.

Dans la 11e circonscription, où Jean-Luc Fugit (Renaissance) apparaît menacé après les scores importants du RN aux européennes de dimanche, Mohamed Boudjellaba pourrait s'inviter dans la danse.

Le maire divers gauche de Givors l'a confirmé ce lundi sur les réseaux sociaux. Selon lui, "les résultats des élections européennes 2024 montrent la nécessité de reconstruire le dialogue et le besoin d'élus de terrain, pour faire vivre la fraternité".

"Dans ce contexte, et après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, je réfléchis à me porter candidat, et construire une nouvelle union de la gauche et de l'écologie", conclut celui qui avait réussi à prendre la mairie de Givors, historiquement communiste.

Il faut croire que ses quatre premières années de mandat, entre défiance d'une partie des agents, altercations avec des élus ou des habitants menaçants, lui ont donné envie de passer davantage de temps à Paris que place Camille Vallin.