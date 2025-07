Théo Maledon quitte l’ASVEL pour le Real Madrid

Après une saison qui lui aura servi à relancer sa carrière, Théo Maledon quitte l’Astroballe. Le meneur français s’est officiellement engagé avec le Real Madrid pour la saison prochaine.

Le club villeurbannais a salué le passage remarqué de l’international français : "L’été dernier, tu avais fait le choix de revenir là où tout a commencé pour toi. Pour te reconnecter à l’essentiel, pour retrouver le public de l’ASVEL, pour reprendre du plaisir sur un terrain. Le pari est plus que réussi, tu auras marqué la saison de ta classe et ton talent, mis des étoiles dans les yeux des plus jeunes comme des plus âgés. Ton second passage chez nous a prouvé encore un peu plus que c’était aussi chez toi".

Avant d’entamer sa saison avec le Real, Théo Maledon pourrait disputer l’Euro puisqu’il figure dans la pré-liste de Frédéric Fauthoux.