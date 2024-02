Tramway express de l'Ouest lyonnais : la Métropole de Lyon propose une 3e alternative à Tassin-la-Demi-Lune

Le Tramway express de l'Ouest lyonnais, qui doit relier la Confluence à Lyon à Tassin-la-Demi-Lune avec un parcours essentiellement enterré, a fait l'objet de tensions entre la Métropole de Lyon/Sytral et la mairie de Tassin.

C'est pourquoi Bruno Bernard annonce avoir trouvé une 3e alternative d'insertion de TEOL à l'Ouest, entre Alaï et Ménival. Selon le président du Sytral, la variante "a recueilli des avis favorables" après avoir été partagée avec le maire Pascal Charmot et des habitants.

Alors que l'option A proposait de faire passer en surface le tramway de Ménival à Alaï via la rue Joliot-Curie, et que l'option B empruntait le quartier Libération, l'option C prévoit de passer par la route de Brignais et l'avenue Charles de Gaulle en voie double.

Selon le Sytral, la nouvelle variante permet "de répondre aux enjeux de circulation en préservant la fluidité des flux automobiles des principaux carrefours routiers, de préserver le chemin de la Raude, forte demande des riverains tout en offrant l’opportunité de requalifier les espaces publics et d’améliorer le cadre de vie et les itinéraires en modes actifs (vélos et piétons) de l’axe historique de l’avenue Charles de Gaulle".

La concertation doit se terminer lundi, son bilan sera partagé au printemps. "Il est essentiel de rester mobilisé afin de nourrir les études de conception et de préparer les concertations continues prévues tout au long des projets", réagit Bruno Bernard.

TEOL, le tramway semi-enterré, doit voir le jour en 2032. Son coût est estimé à 800 millions d'euros, pour la desserte de 4 à 5 stations.