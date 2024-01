TEOL : la Ville de Tassin s'oppose au tracé de la Métropole de Lyon

D'où les relations parfois tendues avec les mairies, qui voient la collectivité leur imposer des aménagements et changements très lourds.

C'est ce qu'a souhaité dénoncer la Ville de Tassin-la-Demi-Lune lors d'un conseil municipal dédié au projet de tramway express de l'Ouest lyonnais (TEOL) ce lundi.

A cette occasion, les élus ont voté à l'unanimité (l'opposition ayant déserté la séance ndlr) un voeu adressé à la Métropole de Lyon pour dénoncer à la fois les méthodes mais aussi tout le projet de TEOL.

Le maire Pascal Charmot et ses équipes demandent ainsi que "soit reconsidéré l'impact qu'ara le projet en surface sur le cadre de vie des Tassilunois et soit réétudiée la solution de deux stations enterrées sur la commune". Mais aussi que "l'option B avec le tracé passant par Libération soit privilégiée pour une meilleure cohérence globale en termes de desserte, de centralité, de volume de passagers attendus et de prolongement souhaitable vers Craponne".

Pour rappel, le tramway express de l'Ouest lyonnais est censé "remplacer" le métro E, et relier la Confluence à Lyon à Tassin. En surface dans le 2e arrondissement, il sera ensuite enterré pour retrouver l'air libre dans la commune de l'Ouest lyonnais, impactant les axes automobiles dans les deux scénarios proposés jusqu'à Alaï (soit le TEOL desservira en surface le quartier Libération à Tassin, soit il emprutera la rue Joliot-Curie ndlr).

Par ailleurs, la mairie lance une consultation en ligne avant la fin de la concertation publique le 5 février. Comme souvent avec ce type d'exercice, les questions sont orientées, à l'instar de la première : "Êtes-vous favorable au projet du Sytral de Tramway Express de l’Ouest Lyonnnais (TEOL), abandonnant ainsi la construction du Metro E largement approuvée en 2019 ?"