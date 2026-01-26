La Métropole de Lyon a officiellement réaffirmé son avis favorable à la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) dans le cadre de la future Déclaration d’utilité publique (DUP) du Tramway express de l’Ouest lyonnais (TEOL).

Une étape administrative clé pour permettre l’avancée de ce projet de transport de retour au coeur de la campagne des élections métropolitaines, puisque le duo Aulas-Sarselli a promis de le jeter à la poubelle pour le remplacer par le métro E.

Ce nouvel avis a été adopté lors de la commission permanente de la collectivité ce lundi 26 janvier, à la demande de la préfecture du Rhône, à l’issue de l’enquête publique menée à l’automne 2025. Sans délibération explicite, la Métropole aurait de toute façon été réputée favorable, faute de réponse dans le délai réglementaire de deux mois, rappelle la collectivité.

Prévu pour une mise en service à l’horizon 2032, le TEOL doit relier Tassin-la-Demi-Lune au centre de Lyon, avec des connexions aux lignes T1 et T2 du réseau de tramway. L’objectif affiché est d’offrir une alternative performante à la voiture depuis l’Ouest de la métropole, avec des temps de trajet plus fiables et un niveau de confort et de sécurité renforcé pour les usagers.

Le tracé concerne plusieurs communes : Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, Lyon (2ᵉ et 5ᵉ arrondissements), Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière. La mise en compatibilité du PLU-H est indispensable pour permettre la réalisation des infrastructures prévues sur ces territoires.

La Métropole s’appuie notamment sur les enseignements de la concertation préalable organisée entre juin et juillet 2024. Au total, 24 rencontres publiques ont été tenues, rassemblant environ 2 200 participants, auxquels s’ajoutent près de 1 000 contributions en ligne. Selon la collectivité, ces échanges ont confirmé "l’opportunité du projet" et la nécessité de renforcer l’offre de transports collectifs depuis l’Ouest lyonnais.

L’enquête publique, organisée entre le 8 septembre et le 8 octobre 2025, a donné lieu à un rapport et à des recommandations du commissaire enquêteur. La Métropole indique en "prendre acte" et précise que ces recommandations seront intégrées dans une future procédure d’évolution du PLU-H.

Prochaine étape attendue : la décision de l’État sur la DUP, condition indispensable au lancement opérationnel du chantier. Et puis, bien sûr, les élections métropolitaines de mars.