Lyon : le mobile antisémite écarté, Rachid K. condamné à 18 ans de prison pour avoir défenestré son voisin juif

Après plusieurs jours de procès, l'avocate générale avait requis 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de cet homme de 55 ans, qui avait projeté René Hadjadj, 89 ans, depuis le 17e étage d'un immeuble.
Les jurés n'ont finalement pas retenu le mobile antisémite du crime, que Me Alain Jakubowicz, avocat de la Licra et du Crif, a tenté de démontrer, martelant que l'accusé était "obsédé par les juifs".
"La cour n’a pas retenu la circonstance aggravante de l’antisémitisme. Le dossier montrait pourtant clairement que la malheureuse victime de 89 ans avait été choisie parce que juive. C’est l’accusé lui-même qui avait expliqué son acte par référence à sa judéité. Cela n’a pas suffit. La réalité est que cela n’intéresse personne. Ce n’est pas aux associations de soutenir la circonstance aggravante prévue par la loi, c’est au parquet. Et il ne l’a pas fait…", a regretté l'avocat lyonnais.
La défense a elle mis l'accent sur la santé mentale de Rachid K., isolé et cocaïnomane. Un courrier a même été écrit à la préfète pour lui accorder le droit d'être hospitalisé plutôt qu'incarcéré.
Amis depuis leur rencontre en 2018, les deux hommes s'étaient fâchés suite à un quiproquo, renforcé par la paranoïa de l'accusé, qui pensait avoir reconnu sa soeur sur une photo pornographique qu'il lui montrait.
Rachid K aurait-il défenestré ce vieux monsieur s'il n'avait pas été juif ? Lui qui est "obsédé par les juifs".Signaler Répondre
Oui, les complices du mal.., Mais l histoire et les hommes de bien vaincront, et nous ferons un Nuremberg pour juger des responsabilités. Se rappeler ce poème, extrait "quand ils sont venus chercher les communistes, je n' ai rien dit, je n étais pas communiste, quand ils sont venus chercher les juifs, je n ai rien dit, je n' étais pas juif,'....... quand ils sont venus me chercher il n y avait plus personne pour m aider".... Poème écrit en 1945, contre le nazisme...... Le combat contre le fascisme est toujours le même, le fascisme lui a changé de camp.....mais toujours aussi "passionnément antisémite", tel que reconnu par jugement...Signaler Répondre
Oui il a dit pour sa défense, pardon j'ai glissé.... le juge a tout de suite reconnu sa bonne foi... belle justice française financée par les honnête citoyensSignaler Répondre
C'est triste .... on se rend compte depuis quelques années qu'il y a un très gros problème quelquepart et personne ne veut clairement le dire ....Signaler Répondre
En fait les discours publics (dont ceux du gouvernement) sont en réalité un total mensonge car les faits sont connus, on sait d'ou cela vient mais ils restent dans les discours car ils ne veulent pas vraiment régler le sujet voir ils couvrent les auteurs (toujours les mensonges).
Puis la Justice ... voilà c'est déjà prouvé depuis plusieurs affaires ou il y avait des évidences mais rejetées par les juges. Les articles 40 contre les propos des élus de LFI sont non instruites et bloquées. Des jumeaux dans un parc scient un arbre bien particulier (et pas un autre bizarrement) mais par de connotation antisémite pour les juges... à part être totalement ailleurs et simplet on voit donc bien au fil des nombreuses affaires qu'il y a donc un problème dans la qualification des faits par ses juges. Pourquoi? je vous laisse deviner.
Etonné aussi car si on se souvient du traitement de JMLP il y a quelques décennies on se disait à l'époque que la France était très ferme contre l'antisémitisme puis depuis quelques années on s'aperçoit en fait que c'était totalement faux. A l'époque ce n'était pas contre l'antisémitisme supposé de JMLP qu'il y avait une bataille mais c'était en réalité contre l'homme politique car au final les antisémites d'aujourd'hui ne risquent rien concrètement et sont plutôt protégés.
Faudra déterminer dans les faits concrets de ses dernières années qui sont les complices des antisémites, car l'antisémitisme explose que grâce à des complices cela ne se fait pas tout seul.
Un verdict qui va faire un plaisir immense à LFI69Signaler Répondre
effectivement, pas de vagues.Signaler Répondre
pas de vaguesSignaler Répondre