Lyon : le mobile antisémite écarté, Rachid K. condamné à 18 ans de prison pour avoir défenestré son voisin juif

Après plusieurs jours de procès, l'avocate générale avait requis 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de cet homme de 55 ans, qui avait projeté René Hadjadj, 89 ans, depuis le 17e étage d'un immeuble.

Les jurés n'ont finalement pas retenu le mobile antisémite du crime, que Me Alain Jakubowicz, avocat de la Licra et du Crif, a tenté de démontrer, martelant que l'accusé était "obsédé par les juifs".

"La cour n’a pas retenu la circonstance aggravante de l’antisémitisme. Le dossier montrait pourtant clairement que la malheureuse victime de 89 ans avait été choisie parce que juive. C’est l’accusé lui-même qui avait expliqué son acte par référence à sa judéité. Cela n’a pas suffit. La réalité est que cela n’intéresse personne. Ce n’est pas aux associations de soutenir la circonstance aggravante prévue par la loi, c’est au parquet. Et il ne l’a pas fait…", a regretté l'avocat lyonnais.

La défense a elle mis l'accent sur la santé mentale de Rachid K., isolé et cocaïnomane. Un courrier a même été écrit à la préfète pour lui accorder le droit d'être hospitalisé plutôt qu'incarcéré.

Amis depuis leur rencontre en 2018, les deux hommes s'étaient fâchés suite à un quiproquo, renforcé par la paranoïa de l'accusé, qui pensait avoir reconnu sa soeur sur une photo pornographique qu'il lui montrait.