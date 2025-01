Près de Lyon : un voleur de jeux vidéo se repent et rend une partie du butin

L’histoire sort de l’ordinaire. En octobre et décembre, l’association Press Start Rétro Gaming, située à Villefranche-sur-Saône, spécialisée dans les consoles et les jeux vidéo vintage, a été victime de deux cambriolages.

Au total, une dizaine de consoles et une soixantaine de jeux, estimés à 1 500 euros, avaient été dérobés. Mais le 2 janvier, l’un des voleurs, un jeune homme tout juste majeur, a surpris le président de l’association en l’appelant pour se confesser et proposer de restituer une partie des objets volés.

Malgré ce geste inattendu, l’association avait déjà porté plainte, permettant à la police d’identifier et d’interpeller deux suspects. Si certains objets volés ont été récupérés, les pièces les plus rares et précieuses, notamment issues du Japon, restent introuvables, une partie ayant déjà été vendue, précise Le Progrès.

Les deux jeunes hommes devront prochainement répondre de leurs actes devant la justice.